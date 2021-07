Varian Delta Dominasi 78,8% Sebaran Virus di Indonesia

Kamis, 8 Juli 2021 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengatakan varian Delta (B1617+) saat ini sudah mendominasi sampai 78,8% peredaran virus corona di Indonesia. Distribusi terbanyak kasus varian Delta berada di Pulau Jawa dengan angka tertinggi di Provinsi DKI Jakarta.

“Iya, varian Delta mendominasi. Persentasenya 78,8%,” kata kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, dr. Siti Nadia Tarmizi, saat dihubungi oleh Beritasatu.com, Kamis (8/7/2021).

Nadia menjelaskan hasil rekap sekuens variant of concern (VoC) di Indonesia hingga 22 Juni 2021 menunjukkan terdapat 553 sekuens VoC yang terdiri dari 51 varian Alpha atau B117 (9,2%), 57 varian Beta atau B1351 (10,3%), 436 varian Delta atau B1617.2 (78,8%), 2 varian Iota, 5 varian Eta, dan 2 varian Kappa.

Hasil rekap tersebut didapatkan lewat metode whole genome sequencing (WGS) oleh Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID). GISAID sendiri merupakan institusi yang dibangun dari inisiatif pemerintah Jerman dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk mempelajari data genetika virus.

Lembaga tersebut melakukan studi terhadap ribuan genom virus atau mikroba penyebab wabah dunia, termasuk saat ini virus SARS-CoV-2.

“Dari data GISAID menunjukkan ada 553 variant of concern di mana yang terbesar adalah varian Delta. Kita mendeteksi ada 436 varian Delta di Indonesia. Jadi dominasinya sangat besar,” ujar Nadia.

Menurut Nadia, perkembangan mutasi virus harus dipastikan lewat pemeriksaan sampel Covid-19 dengan menggunakan metode WGS. Namun, pemeriksaan sampel menggunakan WGS ini sifatnya monitor sehingga bentuknya surveilans, bukan pemeriksaan rutin.

Nadia menambahkan, pemeriksaan sampel menggunakan WGS ini dilakukan pada kondisi tertentu, dan ada penentuan jumlah sampel yang harus diambil untuk memperlihatkan sirkulasi virus di daerah tersebut. Dia mencontohkan, saat kasus meningkat di DKI Jakarta hingga mencapai 8.000 kasus, maka dihitung jumlah sampel yang harus diambil supaya mewakili.

“Kita tahu varian Delta baru ditemui bulan April lalu. Varian Afrika Selatan (B1351) dideteksi Januari lalu, tapi di Indonesia tidak terlalu besar. Varian Delta lebih cepat menular juga tingkat keparahan lebih tinggi,” ujar Nadia.

Nadia menambahkan, data sebaran varian Delta B1617.2 dari India tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (195 kasus), diikuti oleh Jawa Barat (102 kasus), Jawa Tengah (80 kasus), dan Jawa Timur (13 kasus). Untuk varian B117 dari Inggris, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki 33 kasus.

