Toilet Higienis Berperan Cegah Penyebaran Covid-19

Kamis, 8 Juli 2021 | 23:25 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi untuk profesional dalam pengendalian infeksi dan epidemiologi atau The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (Apic) di Amerika Serikat, memperingatkan bahwa virus corona dapat disebarkan melalui cipratan kotoran tinja atau urine saat berada di toilet yang dikenal sebagai aerosolized feces.

Kajian Apic menyatakan, apabila seseorang harus menggunakan toilet di tengah pandemi Covid-19, maka wajib menutup tutup kloset terlebih dahulu saat akan mem-flush kotorannya. Pasalnya, cipratan kotoran tinja atau urine dapat keluar dari kloset ke udara dan hal tersebut dapat menyebarkan penyakit.

Selain itu, untuk menghindari Covid-19 saat akan menggunakan menggunakan toilet umum, maka seseorang harus mencuci tangannya, menggunakan sarung tangan atau handuk kertas ketika memegang gagang pembilas dan menekan tombol flush kloset.

Untuk meminimalkan periode kontaminasi, sangat disarankan untuk menunggu selama satu atau dua menit setelah toilet digunakan orang lain.

BACA JUGA Pemkab Bekasi Bangun 488 Toilet di SD dan SMP

Sejatinya, ada beberapa hal yang hal yang harus dipenuhi jika ingin membuat toilet yang baik dan benar serta nyaman yang sesuai standar kesehatan rumah. Sebab, jika salah menentukan titik lokasi pembuatan toilet malah dapat merugikan penghuni rumah itu sendiri.

Berikut, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan membangun toilet higienis dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.

Pahami Fungsi Septic Tank

Fungsi utama dari septic tank yaitu untuk mencegah timbulnya masalah yang sering terjadi pada pencemaran air tanah. Lokasi dibuatnya septic tank juga harus disesuaikan dengan luas tanah rumah yang dimiliki, serta berada di dalam tanah.

Adapun ukuran kedalaman septic tank adalah 3-4 meter dari permukaan tanah. Sementara, area terbaik untuk menempatkan septic tank adalah di belakang rumah.

Dekat Saluran Air

Untuk menunjang kinerja toilet, harus ada kelengkapan saluran air pembuangan yang bagus dan lancar. Hal ini supaya air yang tidak terpakai bisa dibuang dengan lancar tanpa sumbatan.

BACA JUGA Kampanye Toilet Bersih Dukung Zero BABS di Indonesia

Kehadiran keran air yang bersih dan bagus, juga menjadi alat pendukung dalam mempermudah alur pembersihan sisa-sisa kotoran yang ada.

Ventilasi Udara

Keberadaan ventilasi udara sangat penting untuk kesehatan, karena berguna sebagai tempat untuk pergantian atau sirkulasi udara agar kondisi ruang toilet tidak pengap.

Sumber: BeritaSatu.com