Hari Ini, 1.200 Ventilator Bantuan Singapura dan Australia Tiba di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah negara sahabat memberikan dukungan terhadap penanganan pandemi di Tanah Air dengan mengirimkan sejumlah alat kesehatan yang sangat dibutuhkan. Pada hari ini, Jumat (9/7/2021), akan tiba bantuan 1.200 ventilator terdiri dari 200 ventilator bantuan dari Singapura serta 1.000 ventilator dari Australia. Singapura juga mengirimkan 256 tabung oksigen kosong kapasitas 50 liter.

“Dukungan kerja sama pemerintah Singapura berupa alat-alat kesehatan tiba hari ini di Indonesia,” sebut siaran pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang diterima Beritasatu.com, Jumat.

Singapura juga mengirimkan bantuan masker, sarung tangan, alat pelindung diri (APD), tutup kepala, dan alat kesehatan lainnya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan pengadaan secara mandiri (pembelian) dari Singapura berupa 10.000 unit oxygen concentrator, di mana sebagian kecil yaitu 30 unit telah tiba bersama dengan dukungan pemerintah Singapura.

“Pada hari ini juga, akan tiba dukungan kerja sama dari Australia berupa 1.000 ventilator,” tambah siaran pers Kemlu.

Dukungan kerja sama telah ditawarkan oleh sejumlah negara kepada Indonesia, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Australia, Jepang, Inggris, Singapura, Uni Emirat Arab (UEA), India, Tiongkok dan entitas internasional lainnya. Dukungan kerja sama yang ditawarkan antara lain berupa vaksin, obat-obatan maupun alat kesehatan lainnya.

Disebutkan, Indonesia mengapresiasi tawaran dukungan kerjasama tersebut.

Kerja sama dan kolaborasi adalah prinsip yang terus dikedepankan oleh dunia agar dunia dapat segera keluar dari pandemi ini secara bersama.

"No one is safe until everyone is," ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama global.

