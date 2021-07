Kalbe Farma Mulai Uji Klinik Vaksin Covid-19 Asal Korea

Jumat, 9 Juli 2021 | 16:25 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) menggelar uji klinik tahap 2b/3 untuk vaksin Covid-19 Genexine, GX-19N, dari Korea Selatan (Korsel). Pelaksanaan uji klinik yang akan dimulai Juli 2021 itu telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kalbe berterima kasih kepada BPOM dan komite etik yang telah memberikan izin pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19 GX-19N,” kata Presiden Komisaris PT Kalbe, Irawati Setiady, dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (9/7/2021).

BACA JUGA Vaksinasi Tetap Penting dalam Strategi Penanganan Covid-19

Irawati mengatakan, saat ini kebutuhan vaksin Covid-19 masih belum cukup ditambah memuncaknya gelombang ke-2 Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, vaksin GX-19N diharapkan pula bisa mengatasi varian baru Covid-19 yang makin merebak.

“Uji klinik ini diharapkan menjadi analisis interim untuk keamanan dan efikasi (kemampuan vaksin untuk mencetuskan kekebalan tubuh) terhadap infeksi Covid-19,” ujarnya.

BACA JUGA RI Kebagian 2,5 Juta Vaksin AstraZeneca dari Australia

Menurut Ira, Genexine sudah berkomitmen untuk memasok 10 juta dosis vaksin yang akan dilanjutkan dengan transfer teknologi untuk produksi lokal. Tambahan vaksin Genexine akan memberikan harapan kepada Indonesia untuk lebih cepat keluar dari pandemi.

“Jika uji klinik tahap 2b/3 dinilai berhasil dan mendapat persetujuan penggunaan darurat dari BPOM maka vaksin GX-19N dapat melengkapi vaksin yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

BACA JUGA Studi: Vaksin Sinovac Kurang Efektif Hadapi Varian Gamma

CEO Genexine, Inc, Young-Chul Sung mengatakan uji klinik vaksin Covid-19 GX-19N tahap 1 dan tahap 2a telah dilakukan di Korea Selatan. Sedangkan uji klinik tahap 2b/3 dilakukan secara multinasional dengan melibatkan banyak negara.

Selain Indonesia, uji klinik juga dilakukan di Turki, India, Uni Emirat Arab (UEA), Meksiko, Peru, Kolombia, Malawi, Afrika Selatan, Ceko, dan Polandia. Di Indonesia, proses uji klinik ini akan merekrut total 30.148 relawan.

Vaksin GX-19N sendiri dikembangkan oleh konsorsium Genexine, Binex, the International Vaccine Institute (IVI), GenNBio, the Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), dan Pohang University of Science & Technology (POSTECH).

Sumber: BeritaSatu.com