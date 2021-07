PPKM Darurat Ditetapkan di 15 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali

Jumat, 9 Juli 2021 | 17:11 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Berdasarkan analisa harian terkait perkembangan Covid-19, pemerintah melihat peningkatan kasus semakin meningkat di sejumlah kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali untuk menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers secara virtual, Jumat (9/7/2021).

Kabupaten/Kota yang akan menerapkan PPKM Darurat adalah Kota Tanjung Pinang, Singkawang, Padang, Padangpanjang, Bukittinggi, Balikpapan, Bontang, Bandarlampung, Pontianak, Manokwari, Sorong, Mataram, Medang dan Kota Batam.

“Ini ada 15 daerah yang berdasarkan kriteria yang ada,” kata Airlangga Hartarto.

Kriteria yang dimaksud adalah 15 kota tersebut sudah masuk ke dalam assessment level 4, rasio ketersediaan tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) sudah diatas 65%, kasus naik signifikan dalam sepekan terakhir dan capaian vaksinasi kurang dari 50%.

“Kalau kita lihat berdasarkan parameter untuk PPKM darurat, dimana level assessment nya 4, BORnya diatas 65% dan kasus naik signifikan dan capaian vaksinasi kurang dari 50%, maka pemerintah mendorong beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM darurat,” ujar Airlangga Hartarto.

Berikut aturan lengkap PPKM Mikro Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021 yang juga diberlakukan pada 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali :

1. 100% work from home untuk sektor non essential



2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring



3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan



a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor



b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari



c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam

4. Pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

7. Tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi; Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang

12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Sumber: BeritaSatu.com