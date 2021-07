Jika Uji Klinik Lancar, Vaksin Genexine dari Korea Diproduksi 10 Juta Dosis Akhir 2021

Jumat, 9 Juli 2021 | 18:30 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Vaksin Covid-19 dari Korea Selatan, Genexine, ditargetkan diproduksi sebanyak 10 juta dosis pada akhir 2021.

Vaksin dengan nama merk GX-19N mulai masuk dalam tahap uji klinik fase 2b/3 per Juli 2021 bagi yang berusia 18 tahun ke atas.

“Kalau uji klinis berjalan lancar. Vaksin ini mudah-mudahan dalam akhir tahun ini sudah bisa dihadirkan. Itu harapan kita semua,” kata Direktur PT Kalbe Farma Tbk sekaligus Presiden Direktur Kalbe Genexine Biologics, Sie Djohan, dalam konferensi pers virtual pengumuman uji klinis vaksin Genexine, Jumat (9/7/2021).

Menurut Djohan, produksi akan dilakukan setelah proses uji klinis selama sekitar 6 bulan. Efektivitas vaksin pada umumnya bisa terlihat dari setidaknya 150 kasus infeksi. Nantinya, hasil analisis akan menjadi dasar pertimbangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) apakah memadai untuk mendapatkan emergency use authorization (EUA) sambil terus mengamati level antibodi selama 6 bulan selanjutnya.

Djohan mengatakan, pihaknya belum bisa menetapkan harga vaksin GX-19N karena masih dalam proses pengembangan. Namun, dia berjanji harga vaksin Genexine tidak akan lebih mahal dibandingkan vaksin-vaksin lain yang tersedia di Indonesia saat ini.

“Kita dengan Genexine dan Kalbe sepakat bahwa proyek ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi proyek yang mendatangkan vaksin supaya bisa lebih bermanfaat untuk bangsa Indonesia,” ujar Djohan.

Dia menambahkan. uji klinik akan dimulai secepatnya meskipun saat ini rumah sakit penuh karena lonjakan kasus Covid-19. Studi akan dilakukan kepada orang berusia 18 tahun ke atas dengan harapan ada kombinasi 25% merupakan orang lanjut usia (lansia).

Terkait peruntukan vaksin, Djohan mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan apakah akan dimanfaatkan sebagai tambahan vaksin gotong royong atau vaksin program pemerintah.

Mengenai penggunaan untuk anak-anak, Djohan menyebut harus ada uji klinis lagi khusus untuk usia di bawah 18 tahun.

“Jadi daro hasil uji klinik fase 2b/3 belum menghasilkan data apakah bisa untuk anak atau tidak. Perlu uji klinik terpisah,” ujarnya.

CEO Genexine Inc, Young-Chul Sung mengatakan, uji klinik vaksin Covid-19 GX-19N tahap 1 dan tahap 2a telah dilakukan di Korea Selatan, sedangkan uji klinik tahap 2b/3 dilakukan secara multinasional dengan melibatkan banyak negara.

Negara-negara tersebut adalah Turki, India, Uni Emirat Arab (UEA), Meksiko, Peru, Kolombia, Malawi, Afrika Selatan, Cheska, Polandia, termasuk Indonesia akan merekrut total 30.148 relawan. Vaksin GX-19N sendiri dikembangkan oleh konsorsium Genexine, Binex, the International Vaccine Institute (IVI), GenNBio, the Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST), dan Pohang University of Science & Technology (Postech).

Sumber: BeritaSatu.com