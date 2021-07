Satgas: Positivity Rate Awal Juli Capai 26,76%

Sabtu, 10 Juli 2021 | 16:21 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, mencatat positivity ratepada bulan Juli 2021 saat baru memasuki hari kelima bulan berjalan atau Senin (5/7/2021) terlihat peningkatan laju penularan di tengah masyarakat yakni di angka 26,76%. Jumlah orang yang diperiksa per hari berada di angka 99.653 orang dengan menggunakan metode PCR, TCM dan antigen.

Sementara itu angka positivity rate bulanan di bulan Juni naik hampir dua kali lipat dibandingkan bulan Mei yakni dari 10,72% menjadi 20,01%. Jumlah orang yang diperiksa per bulan rata-rata ada di angka 46.125 dan 688.990 orang (PCR, TCM dan antigen).

Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Berdasarkan standar yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka positivity rate Covid-19 seharusnya kurang dari 5 persen.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), dr. Siti Nadia Tarmizi pun memberikan informasi agar positivity rate atau total kasus konfirmasi/total orang diperiksa bisa di bawah 10%.

"Daerah dengan positivity rate di atas 25% testing dilakukan 15 kali standar WHO, dan daerah dengan positivity rate 15-25% testing dilakukan 10 kali lipat, dan untuk positivity rate 5-15% testing dilakukan 5 kali lipat," katanya kepada Beritasatu.com, Jumat (9/7/2021).

Sementara target jumlah orang yang dites setiap hari secara nasional adalah 1/1000 di tingkat kabupaten/kota.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya sudah menerapkan setiap kabupaten/kota ditarget, kalau positivity rate-nya di atas 25%. Harus 15 kali standarnya WHO.

"Adapun standar World Health Organization (WHO) yakni 1/1000 per penduduk per minggu apabila positivity rate di bawah 5%," jelasnya.

