Testing di Wilayah PPKM Darurat Disesuaikan Laju Penularan dan Kapasitas

Minggu, 11 Juli 2021 | 05:13 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dalam penanganan Covid-19 hingga tingkat rukun tetangga (RT), pemerintah memperkuat 3T yakni testing, tracing, dan treatment. Khusus untuk testing, setiap kabupaten/kota memiliki target berbeda sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15/2021 tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

”Sesuai Inmendagri Nomor 15 sudah tercantum target masing-masing kabupaten/kota yakni ada pada level tiga dan empat. Untuk evaluasi pandemi saat ini, kita menilai dua hal yaitu laju penularan dan kapasitas respons. Jumlah yang di-tracing adalah kasus positif dikalikan 15 sesuai Inmendagri,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (10/7/2021).

Sebagaimana diketahui, Inmendagri menyebutkan, testing perlu ditingkatkan sesuai tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan jika positivity rate mingguan kurang 5%, maka jumlah testing per 1.000 penduduk per minggu adalah 1. Jika positivity rate mingguan lebih 5% dan kurang 15%, maka jumlah tes per 1.000 penduduk per minggu adalah 5. Sedangkan positivity rate mingguan lebih 15% dan kurang dari 25%, maka jumlah tes per 1.000 penduduk per minggu adalah 10. Lalu, jika positivity rate mingguan lebih 25%, maka jumlah tes per 1.000 penduduk per minggu adalah 15.

BACA JUGA Pemda Diminta Masifkan Jumlah Testing Harian Covid-19

Nadia menyebutkan, dengan melakukan testing yang masif akan menemukan kasus lebih dini termasuk status orang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan. Dengan deteksi dini, pasien gejala berat dapat dihindari. Selain itu, memutus rantai penularan karena orang yang tertular lebih sedikit. “Jadi penambahan kasus ringan justru akan membantu merelaksasi beban fasyankes (fasilitas layanan kesehatan),” ucapnya.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi peningkatan kasus aktif hingga 70.000 per hari, Nadia mengatakan, tidak semua kasus harian membutuhkan layanan rumah sakit. Pemerintah memperkuat dan memperbanyak tempat untuk isolasi terpusat dan menambah rumah sakit lapangan serta memperkuat layanan telemedicine. Selain itu, memastikan ketersedian sarana prasarana mencukupi termasuk obat, oksigen, ventilator dan lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com