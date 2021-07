Minggu, 11 Juli 2021 | 12:53 WIB

Oleh : DAS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kimia Farma Diagnostika, sebagai bagian dari PT Kimia Farma Tbk, menjabarkan proses atau cara registrasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu atau vaksinasi berbayar. Plt Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, Agus Chandra menjelaskan, pendaftaran kepesertaan VGR Individu di Kimia Farma dilakukan melalui tiga jalur.

Pertama, melalui contact/call centre Kimia Farma di nomor 1-500-255.

Kedua, melalui website www.kimiafarmaapotek.co.id, kemudian akan diarahkan melalui koneksi nomor Whatsapp

Ketiga, melalui aplikasi Kimia Farma Mobile di ponsel, yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store.

"Kimia Farma Mobile baru digunakan mulai Kamis (15/7) karena masih dalam proses penyempurnaan," ujar Agus Chandra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (11/7/2021).

Pendaftaran kepesertaan akan berisi penentuan waktu yakni tanggal dan jam, serta lokasi vaksinasi. Dengan demikian calon peserta dapat menentukan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhannya.



salah satu tampilan website Kimia Farma Apotek.

Dalam pelaksanaannya nanti, pihak Kimia Farma akan menjalankan proses vaksinasi sesuai petunjuk Kementerian Kesehatan dengan disiplin prokes ketat.

“Paling ideal, calon peserta mendaftar melalui KF Mobile untuk menghindari antrean panjang. Dengan hanya satu jari, beberapa langkah pendaftaran dapat dilewati,” katanya.

Setelah sukses melaksanakan VGR perusahaan bekerja sama dengan Kadin Pusat, Kimia Farma dan KFD berkomitmen untuk memberikan pelayanan vaksinasi individu secara nyaman dan profesional.

“Kimia Farma sebagai bagian dari holding BUMN Farmasi siap menyukseskan vaksinasi Covid19. Semoga herd immunity segera tercipta dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sebelumnya PT Kimia Farma Tbk mengungkapkan, siap memberikan layanan VGR Individu atau vaksinasi berbayar tahap pertama kepada masyarakat melalui delapan kliniknya di Jawa dan Bali.

Seperti halnya VGR perusahaan, pelaksanaan vaksinasi individu ini dilakukan oleh cucu usaha Kimia Farma, yaitu PT Kimia Farma Diagnostika (KFD).

Adapun, delapan klinik VGR Individu tahap perdana yang akan memberi pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kimia Farma Senen (Jakarta), kapasitas 200 orang per hari

2. Kimia Farma Pulogadung (Jakarta), kapasitas 200 orang per hari

3. Kimia Farma Blok M (Jakarta), kapasitas 100-200 orang per hari

4. Kimia Farma Supratman (Bandung, Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari

5. Kimia Farma Citarum (Semarang), kapasitas 100 orang per hari

6. Kimia Farma Sukoharjo (Sukoharjo, Jateng), kapasitas 500 orang per hari

7. Kimia Farma Sedati (Surabaya), kapasitas 200 orang per hari

8. Kimia Farma Batubulan (Bali), kapasitas 100 orang per hari

Sumber: ANTARA