Vaksinasi Individu untuk Percepat Herd Immunity

Minggu, 11 Juli 2021 | 19:44 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah mengatakan vaksinasi gotong royong individu untuk mempercepat kekebalan komunal (herd immunity). Kini, setiap warga bisa mengakses vaksin melalui klinik PT Kimia Farma Tbk khususnya di daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa dan Bali.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Verdi Budidarmo menyebutkan, vaksinasi individu merupakan untuk membantu percepatan program vaksinasi di Indonesia. "Kimia Farma sebagai bagian dari holding BUMN farmasi berkomitmen berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui vaksinasi gotong royong perusahaan maupun individu,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya Minggu (11/7/2021).

Dia mengatakan, Kimia Farma berperan mendistribusikan vaksin gotong royong dengan dukungan induk usahanya PT Biofarma, dan Kementerian BUMN dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin berperan aktif dalam percepatan vaksinasi Covid-19 secara mandiri dan gotong royong. "Langkah ini bertujuan menciptakan kekebalan kelompok di Indonesia," kata dia.

Program vaksinasi individu dapat diakses oleh orang-orang yang tidak masuk program prioritas dan yang memiliki kemampuan membayar secara mandiri.

Untuk tahap awal, vaksinasi individu digelar di delapan klinik Kimia Farma di enam kota di Jawa dan Bali mulai Senin (12/7/2021) dengan total kapasitas 1.700 peserta per hari.

Sementara pendaftaran kepesertaan vaksinasi individu di Kimia Farma dilakukan tiga cara. Pertama, melalui contact/call centre Kimia Farma di nomor 1-500-255. Kedua, melalui website www.kimiafarmaapotek.co.id, kemudian akan diarahkan melalui koneksi nomor Whatsapp. Ketiga, melalui aplikasi Kimia Farma Mobile di ponsel, yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Kimia Farma Mobile sendiri kini masih dalam proses penyempurnaan dan penggunaannya segera disampaikan dalam waktu dekat.

Pendaftaran kepesertaan akan berisi penentuan tanggal, waktu dan lokasi vaksinasi. Dengan demikian calon peserta dapat menentukan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya nanti, KF akan menjalankan proses vaksinasi sesuai petunjuk Kementerian Kesehatan dengan disiplin prokes ketat.

Sementara Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansyuri dalam keterangan tertulisnya mengatakan di tengah PPKM darurat di Jawa Bali, program vaksinasi salah satu langkah untuk menghadapi meningkatnya kasus Covid-19. "Untuk itu program vaksinasi gotong royong diperluas tidak hanya kepada perusahaan-perusahaan, tetapi pada individu," kata dia.

Program vaksinasi gotong royong berbeda dengan vaksinasi pemerintah yang gratis untuk rakyat. Vaksin yang digunakan bukan vaksin yang dipakai untuk program pemerintah, tetapi Sinopharm. Berbeda dengan vaksin yang digunakan untuk program vaksin gratis pemerintah seperti Sinovac, Astra Zeneca atau Pfizer.

Adapun untuk harga vaksin sudah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku.

Ketua Umum IDI Daeng Mohammad Faqih menambahkan, vaksinasi individu merupakan ikhtiar dari pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi dalam upaya mencapai herd immunity.

Adapun delapan klinik tersebut adalah:

1. Jakarta, Klinik KF Senen, kapasitas 200 orang per hari.

2. Jakarta, Klinik KF Pulogadung, kapasitas 200 orang per hari.

3. Jakarta, Klinik KF Blok M, kapasitas 100-200 orang per hari.

4. Bandung, Klinik KF Supratman (Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari.

5. Semarang, Klinik KF Citarum, kapasitas 100 orang per hari.

6. Solo, Klinik KF Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari.

7. Surabaya, Klinik KF Sedati, kapasitas 200 orang per hari.

8. Bali, Klinik KF Batubulan, kapasitas 100 orang per hari

Sumber: BeritaSatu.com