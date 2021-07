Satgas: Testing Covid-19 Belum Masif karena Keterbatasan Kapasitas

Senin, 12 Juli 2021 | 05:29 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan kapasitas testing atau pemeriksaan tes Covid-19 memiliki kapasitas. Oleh karena itu, hingga saat ini pelaksanaan testing belum berjalan masif. Pemerintah berupaya lebih cepat menekan kasus Covid-19 terutama lewat testing, treatment atau tindak lanjut perawatan hingga di tingkat rukun tetangga (RT), khususnya zona merah.

"Kapasitas testing pasti ada batasnya. Perlu diingat bahwa melakukan testing tanpa melakukan pembatasan mobilitas dan peningkatan kepatuhan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), artinya setiap orang akan berpotensi tertular dan menularkan," kata Wiku kepada Beritasatu.com, Minggu (11/7/2021).

Dengan demikian, pelaksanaan testing di wilayah zona merah dan oranye perlu memperhatikan protokol kesehatan. Namun Wiku tidak menjelaskan secara rinci ukuran maksimal kemampuan testing dalam sehari.

Menurutnya, bila tetap dilakukan testing masif dalam keadaan seperti ini, maka sumber daya manusia dan kapasitas medis tidak mencukupi dalam menangani lonjakan pasien bergejala sedang, berat, dan kritis.

Sebelumnya dikatakan, pentingnya memasifkan upaya deteksi dini melalui testing. Pemerintah terus mengejar pencapaian testing Covid-19, sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) per wilayah disesuaikan dengan kepadatan populasi di dalamnya. Dengan pemeriksaan secara masif diharapkan dapat menekan laju penambahan kasus dan menekan bertambahnya angka kematian serta menyelamatkan nyawa pasien.

Wiku mengakui meskipun angka testing nasional sudah melebihi standar WHO, tetapi pemerataan testing masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Saat ini jumlah pemeriksaan per 1.000 penduduk per minggu mencapai 252,78% dengan jumlah PCR sebanyak 380.480 (52%), antigen sebanyak 363.399 (48%). Angka ini menunjukkan upaya testing terus mengalami peningkatan.

Sumber: BeritaSatu.com