Luhut Sebut Varian Delta Turunkan Kemanjuran Semua Jenis Vaksin Covid-19

Kamis, 15 Juli 2021 | 11:29 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) sekaligus Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, varian delta telah membuat efikasi semua jenis vaksin Covid-19 menjadi menurun atau berkurang.

Efikasi vaksin adalah tingkat kemanjuran vaksin dalam melawan suatu penyakit pada orang yang sudah divaksinasi.

“Kemudian kami lihat, varian delta ini mampu menurunkan efikasi dari seluruh jenis vaksin,” kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers secara virtual, Rabu (15/7/2021).

Ia mencontohkan, efikasi vaksin Pfizer menurun tajam saat melawan varian delta berdasarkan data di Israel. Begitu juga dengan Astrazeneca dan Moderna juga mengalami penurunan efikasi vaksin terhadap varian delta.

“Orang yang bilang vaksin Pfizer itu yang paling hebat, itu di Israel turun tajam juga. Astrazeneca, Moderna, you name it. Ini saya ingin mengingatkan, ini kita baru varian delta. Apa mungkin ada varian lain, we never know it. Kita tidak tahu,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan.

Karena itu, ia meminta jangan ada pihak yang mempolitisasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pandemi ini masalah kemanusiaan yang menyangkut nyawa orang banyak.

“Jadi jangan ada dipolitisasi, please saya titip. Ini masalah kemanusiaan. Kalau anda punya hati, jangan dipolitisasi,” tegas Luhut Binsar Pandjaitan.

BACA JUGA Luhut Klaim Masalah Obat dan Oksigen Mulai Terkendali

Ditegaskannya, varian delta adalah varian yang tidak mudah dikendalikan. Sehingga ia mengajak semua media tidak berpolemik membuat berita-berita yang kontradiksi atau memuat pernyataannya tidak lengkap.

“Kalau boleh saya titip, teman-teman media, kita ini menyelamatkan nyawa orang, manusia. Makin banyak kita bikin berita-berita tidak benar, makin stress orang, makin banyak orang meninggal. Jadi kalau anda membuat berita-berita tidak benar untuk supaya, maaf, media anda popular, anda sebenarnya cenderung membuat orang lain cedera. Saya titip betul itu,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dirinya membuka semua data dan informasi kepada publik, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Juga pemerintah tetap optimistis Indonesia bisa mengendaliakn Covid-19 bila semua pihak kompak bekerja sama.

“Ini bila semua kita kompak. Karena kalau kita tidak kompak, ya tidak bisa dilaksanakan,” tukas Luhut Binsar Pandjaitan.

Sumber: BeritaSatu.com