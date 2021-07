Ini Alasan CT Value Tidak Lagi Jadi Patokan Kesembuhan Pasien Covid-19

Minggu, 18 Juli 2021 | 14:02 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FMB

Tangerang, Beritasatu.com - Tingginya kasus baru Covid-19 berbanding lurus dengan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh. Namun banyak warga yang belum mengetahui kriteria orang dinyatakan sembuh dari paparan Covid-19. Hal itu diungkapkan dr Dadang Kurniawan selaku Koordinator Lapangan Satgas Covid-19 RSU Kabupaten Tangerang saat berbincang dengan tim Beritasatu.com, Sabtu (17/7/2021).

"Berdasarkan panduan dari Kementerian Kesehatan dan panduan yang dibuat oleh para pakar, kriteria sembuh saat ini pada gejala pasien Covid-19. Jad kalau pasien sudah bebas dari gejala berat seperti sesak nafas dan bisa lepas dari alat ventilator, hasil rontgennya ada perbaikan, dan hasil laboratoriumnya tidak ada ke arah pengentalan darah, dan tidak ada kelainan lainnya, serta gejala ringannya seperti demam, batuk atau pileknya mengalami perbaikan, maka itu bisa lanjut isolasi mandiri dan dianggap sudah tidak menularkan," ungkap dr Dadang.

BACA JUGA Ini Kriteria Masyarakat yang Bisa Jalani Isolasi Mandiri

Dr. Dadang melanjutkan CT value yang selama ini dikenal sebagai alat ukur pasien Covid-19 dinyatakan sembuh kini sudah tidak dipakai lagi dalam menentukan orang sembuh dari Covid-19 atau belum. CT value atau cycle threshold value adalah suatu nilai yang muncul dalam pemeriksaan PCR dan berfungsi untuk membantu menentukan status apakah seseorang positif atau negatif Covid-19. Sebagai patokan, semakin rendah nilai CT value atau di bawah 25–28 kemungkinan besar menandakan bahwa jumlah virus semakin banyak di dalam tubuh. Sebaliknya, nilai CT value yang tinggi atau di atas 30–35 menandakan bahwa jumlah virus mungkin lebih sedikit.

"Sesuai kriteria pasien dinyatakan sembuh kalau sesaknya berkurang maksudnya frekuensi nafasnya sudah di bawah 20 kali dalam 1 menit, saturasi oksigennya sudah 95 maka itu bisa kita kategorikan sembuh. Untuk saat ini CT value sudah tidak lagi dijadikan patokan lagi orang sembuh dari Covid-19 karena CT Value itu kan membaca RNA (ribonucleic acid) virusnya. CT Value hanya melihat si virus dan ada di mana-mana. Kalau masih ada kakinya atau kepalanya atau badannya saja, maka CT Value akan tetap membaca, meski itu sebenarnya sudah bangkai virusnya. Biasanya bangkai virusnya itu akan masih bisa terbaca 30-40 hari ke depan. Maka kita sekarang tidak lagi mengacu pada itu (CT value) untuk menentukan sembuh dari Covid-19, tapi lebih kepada gejalanya," lanjut dr Dadang.

BACA JUGA Pasien Covid-19 Gejala Ringan dan OTG Cukup Isolasi 14 Hari

Dr Dadang sendiri menyatakan bahwa untuk pasien Covid-19 yang memiliki gejala, baik itu sedang maupun berat, biasanya agak sulit dan lama sembuhnya. Lantaran biasanya mereka yang punya gejala sedang maupun berat punya penyakit lain selain paparan virus Covid-19. Dirinya menganjurkan agar pasien yang punya gejala sedang dan berat harusnya dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan gejala lain di luar paparan virusnya.

"Untuk pasien yang gejala sedang dan berat, biasanya memang lebih sulit sembuh. Lantaran adanya penyakit lain (komorbid) seperti hipertensi, diabetes dan penyakit penyerta lainnya, maka tindakannya adalah mereka harus kita rawat karena yang buat dia berat dan sulit sembuh itu karena penyakit penyertanya itu," terangnya

Dr Dadang sendiri menyatakan hasil PCR tidak lagi digunakan untuk mengukur kesembuhan pasien yang terpapar virus dalam kategori ringan maupun sedang bila memang mereka telah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

"Kalau berdasar Permenkes, untuk pasien dalam kategori ringan dan sedang tanpa gejala, PCR itu hanya sekali pada saat dia dinyatakan terkonfirmasi Covid-19, namun setelah dinyatakan telah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari maka dia tidak perlu lagi PCR karena dianggap virusnya sudah tidak infeksius dan tidak mampu menyebarkan lagi dan patokannya sudah melakukan isolasi. Sementara untuk yang memiliki gejala berat atau kritis. pelaksanaan PCR itu penting dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi virusnya di dalam penyakit penyertanya. Kalau memang lebih membaik maka kita akan melakukan tindakan untuk menyembuhkan penyakit penyertanya," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com