Kolaborasi Start-up East Ventures Kirimkan 200 Konsentrator Oksigen ke Rumah Sakit

Senin, 19 Juli 2021 | 13:06 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com δΈ€ Indonesia PASTI BISA Jaga Oksigen, gerakan kolaboratif yang diinisiasi oleh East Ventures untuk membantu rumah sakit di Indonesia dalam penanganan pasien Covid-19, telah memulai pengiriman 200 oxygen concentrator dari target 1.000 unit ke 33 rumah sakit di 10 provinsi di Indonesia sejak 17 Juli 2021.

Ada pun 10 provinsi tersebut, antara lain DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Pengiriman ke rumah sakit prioritas ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan (Kemkes) Republik Indonesia.

Ke-200 unit oxygen concentrator tersebut sudah tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Indonesia pada 13 Juli 2021 sore hari. Setelahnya, 200 unit tersebut dibawa ke gudang Waresix, startup teknologi logistik yang menjadi salah satu mitra teknologi Indonesia PASTI BISA, di Jakarta Utara pada 14 Juli 2021.

Indonesia PASTI BISA memastikan pengiriman oxygen concentrator berjalan dengan lancar dengan transparansi yang optimal melalui sistem pelacakan dari Advotics, startup penyedia software SaaS manajemen rantai pasok. Sebagai salah satu mitra teknologi Indonesia PASTI BISA, Advotics menerapkan sistem QR Code di mana setiap unit oxygen concentrator memiliki label dengan kode QR untuk memudahkan pelacakan oxygen concentrator dari gudang Waresix hingga sampai di rumah sakit tujuan. Publik dapat memantau status pengiriman oxygen concentrator melalui situs Indonesia PASTI BISA.

Penggalangan dana Indonesia PASTI BISA telah dilakukan sejak 12 Juli 2021. Per Senin, 19 Juli 2021 pukul 09.30 WIB, Indonesia PASTI BISA telah mengumpulkan US$ 446.164 dari 539 donatur, atau sekitar 44.6% dari target US$ 1 juta. Penggalangan dana masih dibuka sampai dengan 26 Juli 2021 pukul 09.00 WIB di indonesiapastibisa.com/jaga-oksigen

Sumber: BeritaSatu.com