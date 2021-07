Jepang Beri Hibah Darurat Rp 81,4 Miliar untuk Penanganan Pandemi di Indonesia

Selasa, 20 Juli 2021 | 20:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan bantuan hibah darurat senilai lebih dari US$ 5,6 juta (Rp 81,4 miliar) sesuai kebutuhan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Dana tersebut yang terbaru dialokasikan untuk sumbangan 2.800 oxygen concentrator melalui the United Nations Office for Project Services (UNOPS).

“Bantuan ini bertujuan untuk mendukung penanganan Covid-19 di Indonesia yang merupakan mitra strategis bagi Jepang,” sebut siaran pers Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang diterima Beritasatu.com, Selasa (20/7/2021).

Pemerintah Jepang menyatakan akan terus memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia untuk mengatasi pandemi Covid-19 melalui berbagai bantuan. Lewat dana hibah yang sama, Jepang juga mengirimkan sebanyak 2,16 juta dosis vaksin yang telah diserahkan tanggal 1 dan 15 Juli 2021.

Vaksin hibah dari Jepang diharapkan dapat berkontribusi pada pencegahan penyebaran penularan Covid-19 di Indonesia. Jepang bertekad untuk terus bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional terkait, dalam memberikan berbagai bantuan agar pandemi Covid-19 bisa berakhir secepatnya.

Bantuan Jepang untuk Indonesia tidak lepas dari komunikasi antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi melalui telepon maupun saat pertemuan bilateral di sela-sela konferensi tingkat menteri (KTM) G20 di Italia pada 29 Juni 2021.

