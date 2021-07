Ini Ketentuan Relaksasi dan Pengetatan PPKM Level 1 hingga 4

Rabu, 21 Juli 2021 | 16:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemko Marves) Jodi Mahardi menyampaikan, ada empat faktor yang menjadi acuan untuk menentukan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai dari level satu hingga empat.

Empat faktor tersebut yaitu penambahan kasus konfirmasi per 100.000 penduduk selama 1 minggu, jumlah kasus Covid-19 yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk selama 1 minggu, bed occupancy rate (BOR) dari fasilitas rawat isolasi dan ICU untuk Covid-19, dan kondisi psikologis masyarakat.

“Keputusan untuk melakukan relaksasi ataupun pengetatan adalah kombinasi dari keempat faktor tersebut yang mewakili laju transmisi penyakit, kemampuan respon sistem kesehatan kita dan kondisi psikologis masyarakat,” kata Jodi Mahardi saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (21/7/2021).

Kemko Marves juga telah menyiapkan acuan relaksasi dan pengetatan pada PPKM level satu hingga empat. Ketentuan relaksasi dan pengetatan tersebut saat ini masih dalam diskusi.

Level empat

Untuk level empat yang sebelumnya disebut PPKM darurat, indikator acuannya adalah kasus konfirmasi mingguan > 100 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan >30 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan > 80%.

Untuk level ini, ketentuannya adalah sektor non esensial 0% work from office (WFO): esensial 50% WFO dan kritikal 100% WFO. Untuk supermarket/toko kelontong/pasar tradisional buka 50% kapasitas sampai pukul 20.00; pusat perbelanjaan/mall tutup; konstruksi hanya untuk PSN dan infrapublik; restoran/rumah makan hanya melayani take away; sekolah online atau tidak ada tatap muka; tempat ibadah dilarang untuk kegiatan berjamaah; fasilitas umum ditutup; kegiatan sosial/budaya/olahraga dilarang; resepsi pernikahan dilarang; transportasi umum maksimal 70% kapasitas; dan bagi pelaku perjalanan syaratnya kartu vaksin, PCR untuk pesawat, dan antigen untuk yang lain.

Level tiga (transisi dua)

Indikator acuan untuk level tiga adalah kasus konfirmasi mingguan 65-100 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan 10-30 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan 60%-80%.

Untuk level ini, ketentuannya adalah sektor non esensial 0% WFO; esensial 75% WFO dengan dua shift kerja dan kritikal 100% WFO. Untuk supermarket/toko kelontong/pasar tradisional buka 50% kapasitas sampai pukul 22.00; pusat perbelanjaan/mal buka dengan kapasitas 25%; konstruksi hanya untuk PSN, infrapublik dan konstruksi swasta terbatas; restoran/rumah makan hanya melayani take away; sekolah online atau tidak ada tatap muka; tempat ibadah 25% dengan prokes ketat; fasilitas umum ditutup; kegiatan sosial/budaya/olahraga dilarang; resepsi pernikahan maksimal 20 undangan dan tidak boleh dine in; transportasi umum maksimal 70% kapasitas, dan bagi pelaku perjalanan syaratnya kartu vaksin, PCR untuk pesawat, dan antigen untuk yang lain.

Level dua (transisi satu)

Indikator acuan untuk level dua kasus konfirmasi mingguan 40 - 64 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan 5 – 9 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan <60%.

Untuk level ini, ketentuannya adalah sektor non esensial 50% WFO untuk yang sudah divaksin; esensial 100% WFO dengan dua shift kerja dan kritikal 100% WFO. Untuk supermarket/toko kelontong/pasar tradisional buka 75%; pusat perbelanjaan/mal buka dengan kapasitas 50%; konstruksi untuk PSN, infrapublik dan konstruksi swasta; restoran/rumah kapasitas maksimal 50%, sekolah 50% online dan 50% tatap muka; tempat ibadah 50% dengan prokes ketat, fasilitas umum 50% dengan prokes ketat, kegiatan sosial/budaya/olahraga 50% dengan prokes ketat; resepsi pernikahan 50% dengan prokes ketat; transportasi umum maksimal 100% kapasitas; dan bagi pelaku perjalanan syaratnya kartu vaksin serta tes antigen.

Level satu (new normal)

Indikator acuan untuk level satu kasus konfirmasi mingguan < 40 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan <5 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan <60%.

Untuk level ini, ketentuannya adalah sektor non esensial 100% WFO untuk yang sudah divaksin; esensial 100% WFO dengan dua sif kerja dan kritikal 100% WFO. Untuk supermarket/toko kelontong/pasar tradisional buka 100%; pusat perbelanjaan/mal buka dengan kapasitas 100%; konstruksi untuk PSN, infrapublik dan konstruksi swasta; restoran/rumah kapasitas maksimal 75%; sekolah 100% tatap muka dengan prokes ketat; tempat ibadah 100% dengan prokes ketat, fasilitas umum 100% dengan prokes ketat, kegiatan sosial/budaya/olahraga 100% dengan prokes ketat; resepsi pernikahan 75% dengan prokes ketat; transportasi umum maksimal 100% kapasitas; dan bagi pelaku perjalanan syaratnya kartu vaksin serta tes antigen.

