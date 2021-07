Testing Covid-19 Cetak Rekor, Kemkes: Tes Masih Harus Ditingkatkan

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:20 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, meski 3 hari terakhir ini testing mengalami penurunan. Namun, secara umum telah terjadi peningkatan jumlah testing, apabila dilihat sejak awal pandemi. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga hari ini, Kamis (22/7/2021) 294.470 spesimen diperiksa pada hari ini sementara jumlah orang yang diperiksa mencapai 228.702.

“Kalau kita lihat di data ada peningkatan terjadi. Apalagi dengan adanya jumlah laboratorium PCR (polymerase chain reaction, red) yang bertambah mencapai lebih 800 laboratorium dan juga penggunaan rapid antigen,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (22/7/2021).

BACA JUGA Testing Terus Turun, Ini Penjelasan Kemkes

Nadia menjelaskan, apabila dibandingkan dengan standar World Health Organization (WHO) 1:1000 penduduk per minggu secara nasional Indonesia sudah mencapai. Namun, apabila dilihat per provinsi dan kabupaten/kota masih harus terus ditingkatkan karena ada yang belum mencapai.

“Kalau secara nasional angka ini sudah tercapai tetapi kalau kita breakdownper provinsi dan kabupaten/kota masih harus ditingkatkan,” ucapnya.

BACA JUGA Kemkes Akui Testing dan Tracing Covid-19 Alami Penurunan

Dikatakan Nadia, Kemkes terus meningkatkan penyediaan rapid antigen dan reagen PCR juga dengan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) memperkuat sistem rujukan spesimen untuk daerah yang belum ada fasilitas laboratorium PCR.

Menurut Nadia, hingga saat ini angka positivitas harian Indonesia masih pada angka sktr 30%. Angka tersebut akan terus meningkat sering dengan peningkatan kasus.

Sumber: BeritaSatu.com