Setahun Jadi Jubir Covid-19, Wiku: Banyak Pahit Manisnya

Jakarta, Beritasatu.com - Tanggal 21 Juli 2021, menjadi hari yang bersejarah bagi Prof Wiku Adisasmito. Menurut Wiku, demikian panggilan akrabnya, pada tanggal tersebut tepat setahun dirinya menjalankan tugas sebagai Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19.

"Tanggal boleh saja terlupa namun tidak untuk pahit manis rentetan prosesnya. Proses berpikir cara pengemasan informasi melalui seleksi diksi yang tepat maupun ilustrasi data ilmiah yang komunikatif di setiap konferensi pers dan program promosi kesehatan menjadi sebuah rutinitas," tulis Wiku dalam akun media sosialnya, Jumat (23/7/2021)

Menurut Wiku, tanggal 21 Juli genap setahun ia mengabdi menjadi juru bicara. Berawal dari surat pengangkatannya menjadi juru bicara pemerintah, dari ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, dan akhirnya mengubah sedikit banyaknya rutinitasnya sampai saat ini.

Wiku mengatakan, pengalamannya menjawab seluruh pertanyaan awak media dan masyarakat yang diterima adalah sebuah tantangan tersendiri.

"Menjadi juru bicara, mengajarkan saya untuk lebih peka dan tenggang rasa, karena pada prinsipnya komunikasi bukan hanya soal berbicara namun juga mendengar, mencoba memposisikan diri menjadi orang lain agar sebuah pesan dapat diterima dengan baik," ungkap guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) ini.

Wikut mengatakan, mungkin dalam setahun ini dirinya belum bisa memenuhi seluruh ekspektasi semua orang. Namun Wiku akan terus berusaha mengakselerasi diri dan menjalankan amanah ini sebaik yang ia mampu.

"Terakhir saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada tim pendukung saya selama satu tahun terakhir ini. I do believe great things business are never done by one person," tutup dia.

