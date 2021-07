Pakar: Interval Penyuntikan Vaksin Booster Minimal 3 Bulan

Sabtu, 24 Juli 2021 | 18:50 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Iris Rengganis mengatakan, berdasarkan pengalaman negara lain, pemberian vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster dilakukan dengan interval atau jarak penyuntikannya 3-6 atau 6-12 bulan dari pemberian dosis kedua.

Iris menyebutkan, jenis vaksin yang dipergunakan untuk booster mayoritas menggunakan platform mRNA yakni Pfizer dan Moderna. “Pertimbangan vaksin Covid-19 inactivated seperti Sinovac 2 kali, maka booster vaksin mRNA Moderna. Jadi ini mirip dengan negara Emirat Arab Saudi yang menggunakan vaksin Sinopharm 2 dosis lengkap dan booster Pfizer. Moderna dan Pfizer sama-sama mRNA. Sedangkan Sinovac dan Sinophram sama-sama Virion Inactivated platformnya, jadi seimbang,” kata Iris pada acara webinar bertajuk; Strategi Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam Masa Pandemi Covid-19, Sabtu (24/7/2021).

BACA JUGA Hadapi Varian Delta di AS, Pakar Pertimbangkan Perlunya Vaksin Booster

Selanjutnya, Iris menyebutkan berdasarkan penelitian efikasi dari Sinovac hanya 65,3% dan lebih rendah dibandingkan vaksin lainnya di atas 70%. Dengan efikasi yang ada, kata Iris, efektivitas vaksin Sinovac akan menurun seiring waktu. Bahkan, penelitian dilakukan para ahli di Bandung, Jawa Barat menyebutkan, tingkat efektivitas vaksin Sinovac akan terus menurun setelah tiga bulan.

Oleh karena itu, dengan situasi sedang mengejar pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok, Iris mengatakan pemberian dosis ketiga ini hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan.

Dikatakan dia, saat ini, Indonesia telah memiliki vaksin Moderna hibah dari Amerika Serikat (AS) untuk suntikan ketiga nakes. Berdasarkan penelitian vaksin Moderna atau mRNA -1273 memiliki 94,1%.

BACA JUGA Ketua MPR Dorong Rekomendasi Vaksinasi Ketiga untuk Tenaga Kesehatan Dipercepat

Selanjutnya, Iris juga menyebutkan, selain berkaca dari negara lain, sebetulnya pemberian dosis ketiga untuk garda terdepan ini direkomendasikan oleh The Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI-UK) yang menganjurkan pemberian suntikan ketiga pada musim dingin kepada kelompok rentan di antaranya; Pertama, dewasa berumur di atas 18 tahun yang menderita imunokompromais atau secara klinis sangat rentan tertular. Kedua, Kelompok lansia usia di atas 70 tahun, dan Ketiga, garda terdepan seperti tenaga kesehatan untuk diberikan vaksinasi dosis ketiga

“Booster ini sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk memperkuat respons antibodi terhadap varian baru terutama Delta. Selain meningkatkan imunitas juga meningkatkan efikasi dari ancaman varian baru,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com