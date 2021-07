Pemerintah Lakukan Evaluasi Terakhir PPKM

Minggu, 25 Juli 2021 | 11:16 WIB

Oleh : Herman / AB

Jakarta, Beritasatu.com – Mulai 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan kebijakan relaksasi atau pelonggaran pengetatan di sejumlah kabupaten/kota. Istilah yang digunakan tidak lagi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, tetapi berdasarkan tingkatan tertentu, mulai dari PPKM level 4 yang paling ketat, PPKM level 3 dan 2 (transisi), dan level 1 yang paling ringan (new normal).

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyampaikan saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi dan pemonitoran selama 5 hari (21-25 Juli 2021) sebagai dasar mengambil keputusan relaksasi PPKM secara bertahap di tiap kabupaten/kota.

Sembari proses evaluasi berlangsung, pemerintah meminta seluruh kepala daerah untuk terus memperbaiki indikator penanganan Covid-19 di daerahnya agar kebijakan relaksasi bisa berjalan baik dan masyarakat siap menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Indikator tersebut mulai dari cakupan penanganan kasus positif, angka kesembuhan dan kematian, serta keterisian tempat tidur di rumah sakit khusus Covid-19 (bed occupancy rate/BOR).

“Relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19, tetapi ada tingkatan-tingkatan atau levelling PPKM yang harus dilalui tiap kabupaten/kota secara berjenjang agar kasus Covid-19 tidak naik eksponensial saat relaksasi dilakukan,” terang Jodi Mahardi kepada Beritasatu.com, Sabtu (24/7/2021).

Jodi menyampaikan apabila pemerintah daerah dan masyarakat ingin pembukaan aktivitas di daerahnya berlangsung cepat, semua indikator penanganan Covid-19 di daerahnya harus segera diperbaiki agar tidak ada lonjakan kasus. Jika tidak, maka pengetatan PPKM level 4 masih diperlukan.

4 Komponen

Proses penentuan PPKM berlevel mengacu pada empat komponen yang sudah ditetapkan WHO. Pertama, mengukur laju transmisi virus dengan berbagai indikator epidemiologis, seperti BOR, kasus konfirmasi positif harian, dan pencapaian vaksinasi.

Kedua, kapasitas manajemen sistem kesehatan di tiap daerah, terutama mengonversi tempat tidur untuk pasien Covid-19 , pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, serta kemitraan dengan penyedia jasa telemedisin

Ketiga, tingkat kedisiplinan protokol kesehatan di daerah serta aspirasi masyarakat yang menginginkan relaksasi PPKM.

Keempat, dampak sosial ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah dan usaha mikro.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyiapkan acuan relaksasi dan pengetatan pada PPKM level 1 hingga 4. Untuk level 4 yang sebelumnya disebut PPKM darurat, indikator acuannya adalah kasus konfirmasi mingguan lebih dari 100 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan lebih dari 30 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan di atas 80%.

Indikator acuan untuk level 3 adalah kasus konfirmasi mingguan 65 sampai 100 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan 10 sampai 30 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan 60% sampai 80%.

Untuk level 2, indikator acuannya kasus konfirmasi mingguan 40 sampai 65 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan 5 sampai 10 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan kurang dari 60%.

Kemudian, pada level 1 (new normal), indikator acuannya adalah kasus konfirmasi mingguan kurang dari 40 per 100.000 penduduk, perawatan mingguan kurang 5 per 100.000 penduduk, dan BOR mingguan kurang dari 60%.

Hasil Positif

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebutkan PPKM darurat yang saat ini disebut PPKM level empat telah memberikan hasil yang positif. Namun, masih banyak hal yang harus terus ditingkatkan.

“Kalau Anda menanyakan kepada saya tentang pemberlakuan (PPKM darurat, Red) tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021, maka saya mau katakan bahwa berdasarkan data, kita mendapatkan satu hasil yang positif. Ada sekitar 10% sampai 15% tingkat keberhasilan, tentu tidak maksimal, tetapi ikhtiar itu harus terus kita siapkan,” katanya di Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan penggunaan istilah PPKM darurat tidak akan digunakan lagi berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo.

“Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan istilah PPKM darurat atau PPKM mikro, tetapi kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM level empat yang berlaku hingga 25 Juli 2021. Jadi nanti ada PPKM level 1 sampai 4, dan untuk level 4 yang paling tinggi seperti sekarang sedang kita jalani,” kata Luhut.

Selama masa pengetatan mobilitas masyarakat periode 3-20 Juli 2021, Luhut mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan pergerakan masyarakat, penurunan BOR rumah sakit, hingga jumlah kasus yang turun signifikan.

“Dari data yang dilaporkan menunjukkan perbaikan. Misalnya BOR banyak yang sudah mulai turun. Seperti di DKI Jakarta, sekarang juga menunjukkan perbaikan. Jawa Barat sudah di bawah 80%. Saya kira ini hal yang bagus dan sebenarnya sudah ada beberapa kabupaten yang masuk malah langsung ke level 2,” ungkap Luhut.

Sumber: BeritaSatu.com