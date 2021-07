Sambut Hari Hepatitis Sedunia, Malaysia Siap Perkenalkan Obat Terjangkau

Minggu, 25 Juli 2021 | 15:07 WIB

Seorang staf medis Mesir mengambil sampel oral dari seorang pekerja yang menjalani pemeriksaan untuk Hepatitis C, di satu lokasi konstruksi di "ibu kota administratif" baru Mesir, sekitar 40 km sebelah timur Kairo pada 3 Agustus 2017. (Foto: AFP)

Kuala Lumpur, Beritasatu.com- Eliminasi penyakit hepatitis C di Malaysia dimungkinkan segera setelah diagnosis dan pengobatan lebih terjangkau dan mudah diakses. Jelang Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati pada 28 Juli, Malaysia selangkah lebih dekat untuk menghilangkan hepatitis C dengan obat baru.

Ravidasvir hidroklorida, tersedia sebagai Ravida Tablet 200 mg, telah diberikan persetujuan bersyarat oleh Otoritas Pengawasan Obat Malaysia pada 4 Juni. Malaysia adalah negara pertama di dunia yang menyetujui penggunaannya untuk hepatitis C.

Pengembangan Ravidasvir diprakarsai oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan inisiatif Drugs for Neglected Diseases (DNDi) yang berbasis di Jenewa. Studi klinis didanai oleh otoritas kesehatan Malaysia dan Thailand, serta lembaga, perusahaan, dan organisasi lain.

Pengembangan Ravidasvir adalah episode terbaru dari kisah sukses Malaysia dalam memungkinkan akses ke pengobatan hepatitis C.

Disebut-sebut sebagai terapi kombinasi terbaik sejauh ini, direktur jenderal Kementerian Kesehatan Noor Hisham Abdullah mengatakan adalah mungkin untuk mendapatkan pengobatan 12 minggu menggunakan Ravidasvir dan versi generik Sofosbuvir dengan biaya US$ 100 (Rp 1,4 juta) dengan membuatnya diproduksi secara lokal. Ini lebih murah daripada kombinasi Daclatasvir-Sofosbuvir senilai US$ 300 (Rp 4,3 juta) saat ini.

Pasien dengan koinfeksi HIV hanya memerlukan kursus 12 minggu dibandingkan dengan Daclatasvir-Sofosbuvir 24 minggu, katanya dalam konferensi pers pada 14 Juni.

Temuan awal yang diterbitkan di The Lancet Gastroenterology & Hepatology pada 15 April mengungkapkan bahwa kombinasi Ravidasvir-Sofosbuvir menunjukkan kemanjuran 97 persen dalam menyembuhkan 301 pasien dengan infeksi hepatitis C kronis di Malaysia dan Thailand antara 14 September 2016 dan 5 Juni 2017.

“Ravidasvir plus Sofosbuvir memiliki potensi untuk menyediakan alat kesehatan masyarakat tambahan yang terjangkau, sederhana, dan manjur untuk implementasi skala besar untuk menghilangkan hepatitis C sebagai penyebab morbiditas dan mortalitas,” kata laporan itu.

Pada tahun 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan ada 71 juta orang yang hidup dengan infeksi hepatitis C secara global. Setahun sebelumnya, Malaysia membuat pernyataan publik bahwa hepatitis C adalah masalah kesehatan masyarakat yang memengaruhi 400.000 orang di negara itu.

Direktur Positive Malaysian Treatment Access and Advocacy Groups Edward Low mengatakan akses ke pengobatan hepatitis C di Malaysia telah meningkat pesat tetapi diperlukan lebih banyak skrining.

“Kami berharap semua pasien baru akan mendapatkan hasil tes mereka lebih cepat dan memulai pengobatan setelah dua kali kunjungan berdasarkan pedoman WHO tentang strategi tes dan perawatan,” katanya.

Omar Manan, 53 tahun mendesak mereka yang berisiko untuk melakukan tes meskipun tidak memiliki gejala karena pengobatan dini akan memberikan hasil yang lebih baik.

Pensiunan yang hidup dengan HIV dan didiagnosis dengan hepatitis C pada tahun 2003 mendapatkan Obat antivirus kerja langsung (DAA) nya dari negara lain hanya pada tahun 2017 dan dibersihkan dari virus hepatitis C, tetapi karena stadium akhir penyakit, pertumbuhan hati yang telah diangkat muncul kembali.

“Mereka yang berisiko tidak boleh menunggu sampai perut mereka menjadi sangat kembung dan mata kekuningan untuk diuji. Saat itu, tidak ada gunanya," katanya

Lain lagi kisah Nurul Huda Abd Halim. Ppada tahun 2015, Nurul mengetahui bahwa ia mengidap virus hepatitis C tak lama setelah mendonorkan darah, ia khawatir akan terkena kanker lagi.

Pembantu dapur berusia 26 tahun di Kuala Lumpur tersebut telah pulih dari limfoma saat itu. Dia sangat menyadari bahwa virus hepatitis C, yang ditularkan melalui darah, dapat menyebabkan sirosis hati, jaringan parut dan kanker jika tidak diobati. Hepatitis C, pembunuh diam-diam, bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun sebelum gejala muncul.

Obat antivirus kerja langsung (DAA) pertama yang sangat efektif Sofosbuvir (digunakan dalam kombinasi dengan DAA lain) telah disetujui di Amerika Serikat sejak 2013. Tetapi Nurul Huda tidak bisa mendapatkan obatnya karena Sofosbuvir terlalu mahal untuk dibawa oleh pemerintah. Perawatan selama 12 minggu senilai US$ 84.000 (Rp 1,21 miliar) mirip seperti harga apartemen menengah di Kuala Lumpur.

“Ada obat-obatan lama tetapi tidak efektif dan saya tidak meminumnya karena efek sampingnya parah dan saya khawatir itu akan memengaruhi studi saya,” kata Ibu Nurul Huda, yang sedang mempersiapkan Sertifikat Sekolah Tinggi Malaysia (STPM) ujian kemudian.

