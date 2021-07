Penelitian: Kandungan Flavonoid dalam Cokelat Hitam Bantu Cegah Covid-19

Minggu, 25 Juli 2021 | 14:02 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19masih terus menjadi momok bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Meski sudah ada vaksin, namun masyarakat masih harus menunggu giliran mereka karena jumlah permintaannya membeludak sejak akhir Juni lalu.

Sambil menunggu giliran vaksin, ada beberapa hal yang bisa dan sebaiknya dilakukan oleh masyarakat setiap hari untuk menjaga diri mereka sendiri agar tetap aman. Selain terus menerapkan protokol kesehatan, bisa juga dengan mengkonsumsi coklat hitam secara rutin.

De-Yu Xie, seorang profesor tanaman dan biologi mikroba, serta Yue Zhu, seorang siswa Ph.D di laboratorium Xie di North Carolina State University, telah menemukan, kandungan dalam cokelat hitam dimungkinkan bisa mencegah enzim yang ada dalam varian baru virus corona bekerja dalam tubuh manusia.

Berdasarkan studi yang mereka terbitkan di jurnal Frontiers, cokelat hitam mengandung flavonoid yang bisa mengikat serta memblokir fungsi protease (enzim) dalam SARS-CoV-2. Jika enzim ini dihambat, maka virus tidak akan bisa bereplikasi, sehingga tidak bisa menjadi virus yang “matang” dan akhirnya membahayakan manusia.

Jauh sebelum adanya pandemi Covid-19 pun, aktivitas flavonoid sebagai antivirus juga sudah banyak diteliti. Salah satunya di tahun 2003, satu kelompok peneliti dalam jurnalnya yang berjudul Anti-Sindbis Activity of Flavanones Hesperetin and Naringenin menyebutkan, flavonoid telah terbukti terbukti mengurangi replikasi strain neurovirulen dari virus Sindbis secara in vitro.

Pada tahun 2004, peneliti dari Korea Selatan dalam jurnal internasional bertajuk Development of Self-microemulsifying Drug Delivery Systems (SMEDDS) for Oral Bioavailability Enhancement of Simvastatin in Beagle Dogs juga menunjukkan aktivitas antivirus yang bergantung pada dosis terhadap virus polio tipe 1, HSV-1, HSV-2, dan virus pernapasan syncytial (RSV) dalam kultur sel.

Kendati demikian, tidak semua produk cokelat hitam memiliki kadar flavonoid yang cukup tinggi untuk memberikan hasil maksimal. Hal itu tergantung kepada metode ekstraksi yang dilakukan oleh produsen. Produk yang baik, yakni yang bisa mempertahankan kandungan flavonoid hingga minimal 70 persen.

Di Indonesia saat ini sudah ada produk yang bisa mempertahankan kandungan flavonoid hingga 80 persen, yakni Cocoa Flvnol. Produk ini berupa cokelat hitam bubuk yang bisa diseduh kapan saja.

Cocoa Flvnol telah mendapatkan konfirmasi dari European Food Safety Authority (EFSA). Untuk mendapatkan manfaat kesehatan ini, asupan harian yang dibutuhkan minimum 200 miligram flavonoid. Atau dapat diartikan cukup dengan penyajian minimal 5 gram Cocoa Flvnol setiap hari untuk memenuhi kebutuhan flavonoid harian.

Dengan demikian, ketahanan tubuh (imun) bisa terjaga, serta mengurangi risiko terkena penyakit jantung, diabetes, peradangan hingga kanker.

