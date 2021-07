Selain Indra, Ada Wanita Indonesia yang Kembangkan Vaksin Astrazeneca di Inggris

Senin, 26 Juli 2021 | 10:47 WIB

Whisnu Bagus Prasetyo

Jakarta, Beritasatu.com - Selain Indra Rudiansyah, ternyata ada peneliti Indonesia yang ikut mengembangkan vaksin Covid-19 Astrazeneca di Oxford Univeristy, Inggris. Dia adalah seorang wanita muda Dr Carina Joe.

Dr Carina Joe merupakan wanita Indonesia yang memimpin riset pengembangan vaksin Astrazeneca skala besar di Jenner Institute, Universitas Oxford. Carina yang merupakan peneliti postdoctoral tergabung di Nuffield Department of Clinical Medicine.

Jika Carina sudah mendapat gelar doktor, Indra adalah karyawan PT Bio Farma (Persero) yang tengah kuliah studi S-3 program Clinical Medicine di Oxford University. Indra sebelumnya menempuh pendidikan S1 mikrobiologi dan S2 bioteknologi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Rencananya, Indra akan merampungkan kuliahnya di Inggris pada Oktober 2022.

Baik Carina maupun Indra tergabung dalam tim Jenner Institute pimpinan Profesor Sarah Gilbert dalam uji klinis vaksin AstraZeneca. 1 tahun lebih awal dari Indra, Carina bergabung di Oxford sejak Agustus 2019 hingga sekarang. Sebelumnya, Carina menempuh pendidikan master di Australia dan menjadi peneliti di Commonwelath Scientific and Industrial Research Organization, Melboune Australia pada Noveber 2012-Agustus 2019.

"Ketika saya mendapat proyek ini (pengembangan vaksin Astrazeneca di Inggris), saya mendapat tanggung jawab yang besar, karena kerjaan saya dapat berpengaruh langsung pada kehidupan manusia secara global," kata Carina dalam wawancara dengan Dubes Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Desra Percaya PhD bertajuk 'Ngosyek (Ngobrol Asyekk) seperti dikutip dalam akun Instagram pribadi Desra @desrapercaya, seperti dipantau Beritasatu.com Senin (26/7/2021).

Carina mengungkapkan suka dan duka terlibat dalam pengembangan vaksin Oxford-Astrazeneca. "Perasaannya ada senangnya, ada susahnya juga. Saya berbicara mewakili tim saya, tim manufakturing dari Jenner Oxford. Kita bekerja super keras, saya pikir kerjanya setengah mati. Pas pandemi itu, kita kerja 7 hari hari seminggu. Lebih dari 12 jam sehari. Tanpa libur tanpa istirahat- satu setengah tahun itu..supaya vaksinnnya nanti bisa digunakan untuk seluruh dunia. Itu susahnya," ungkap Carina.

Kendati demikian, Carina tetap merasa sangat senang karena telah menjadi bagian pengembangan vaksin Oxford-AstraZeneca. Terlebih, berkat kerja keras dari seluruh tim, vaksin Oxford-Astrazena mendapatkan persetujuan pemakaian di 178 negara.

"Vaksin Oxford-Astrazena sekarang telah disetujui di 178 negara. Sampai dengan awal Juli 2021, ada 770 dosis vaksin sudah digunakan di seluruh dunia. Saya terima data statistiknya, kita sudah menyelamatkan puluhan ribu nyawa manusia. Jadi saya senang bisa melihat langsung hasil kerja saya," kata wanita pemilik nama lengkap Carina Citra Dewi Joe ini.

Carina mengimbau agar masyarakat tidak takut menjalani vaksinasi Covid-19. Pasalnya vaksin penting agar manusia bisa segera terlepas dari pandemi. Dia memahami kekhawatiran perasaan masyarakat, karena vaksinnya dibuat cepat hanya 1,5 tahun. Sementara vaksin sebelumnya butuh waktu 10 tahun untuk bisa diterima dan digunakan di masyarakat.

"Tapi saya jelaskan kepada masyarakat bahwa kita bukan ambil shortcut atau jalan pintas. Kita melakukan semua prosesnya by the book, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenapa bisa cepat karena kita melakukannya secara paralel. Jika vaksin-vaksin sebelumnya, mereka step by step (secara bertahap). Pertama merekontruksi kemudian dapat funding lama, 3 tahun baru dapat, lalu clinical trial, lalu ke health regulator (badan kesehatan). Jadi satu-satu," kata dia.

Namun dalam pengembangan vaksin Astrazeneca merupakan emergency. "Jadi semua resource (sumber) yang ada kita gunakan untuk membuat vaksin ini supaya pandemi cepat berakhir," kata Carina yang bergelar Phd ini.

