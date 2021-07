10 Rumah Sakit di Jakarta Berkolaborasi Gelar Program Vaksinasi

Senin, 26 Juli 2021 | 17:09 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19, 10 rumah sakit vertikal di Jakarta berkolaborasi bentuk Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat (SVSS).

Adapun 10 rumah sakit vertikal di Jakarta meliputi RSCM, RS Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RS PON, RS Soeharto Heerdjan, RSKO Jakarta, RS Persahabatan, RSJ Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, dan RSK Dharmais.

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) yang juga Direktur Utama RSCM, Lies Dina Liastuti mengatakan, SVSS ini bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) dan beberapa mitra lainnya untuk mempercepat program vaksinasi.

BACA JUGA PPKM Diperpanjang, Sentra Vaksinasi untuk Masyarakat Umum Dikebut

“Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat ini memiliki target penyuntikan 2.000 orang per hari,” kata Lies pada acara Peresmian Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat, Senin (26/7/2021).

Sebagaimana diketahui, SVSS ini digelar di The Media Hotel and Towers Jalan Gunung Sahari Raya No 3, Mangga Dua Jakarta Pusat. Lies menyebutkan, kegiatan vaksinasi ini telah berlangsung sejak 22 Juli hingga 15 September 2021 dengan target 40.000 sasaran penerima vaksinasi.

Adapun sasaran penerima vaksinasi yakni mulai dari umur 12 tahun dan tidak mempersoalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun hal utama asal mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini kita sudah dikoordinasikan dengan P2P (Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan). Yang penting ada NIK-nya saja,” ucapnya.

BACA JUGA Tambah Kelompok Anak, Sasaran Vaksinasi Menjadi 240 Juta Orang

Oleh karena itu, ia berharap dengan kolaborasi dengan Iluni UI dan berbagai pihak lainnya akan semakin cepat terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok terutama di Jakarta.

Pada kesempatan sama, Lies menyebutkan, terbentuknya SVSS ini bermula dari tantangan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terhadap peran serta ARVI.

Dengan begitu, ARVI selain berkontribusi melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19, akan berkontribusi juga untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan skema kolaborasi dengan pihak lain seperti Iluni UI, Media Group, serta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan beberapa mitra lainnya.

Lies menyebutkan dukungan yang datang dari berbagai pihak membuat ARVI optimistis program SVSS akan berdampak positif.

“Peran dari Iluni sangat luar biasa, kami mendapatkan bantuan relawan, sehingga kami hanya 'menyetor' tenaga kesehatan saja. Tiap rumah sakit memberikan tim yang terdiri dari dokter dan perawat. Bahkan ada rumah sakit yang menyediakan dokter spesialis untuk terjun langsung ke lapangan,” paparnya.

BACA JUGA PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR Minta Pemerintah Genjot Vaksinasi

Sementara, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Andre Rahadian mengatakan, selain program vaksinasi, Iluni UI sudah mengambil peran sejak 2020 untuk membantu penanganan Covid-19.

“Jadi mulai dari diskusi-diskusi untuk penanganan Covid-19 dan saat ini kita membantu untuk program vaksinasi yang sudah mulai sejak Maret tahun ini. Di mana kita bersama RSCM dan RS UI melakukan kegiatan dengan nama Sentra Vaksinasi Sinergi sehat,” ucapnya.

Ia menyebutkan, penanganan Covid-19 ini harus dilakukan oleh semua pihak yakni akademisi, pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, industri, dan media untuk bersama-sama melakukan penanganan Covid-19.

“Target vaksinasi ini kita usahakan mencapai 2.000 per hari dan akan ada selama 40 hari dan kegiatan ini bisa mempercepat penyelesaian dari penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ucapnya.

Andre juga berharap SVSS ini bisa menjangkau banyak relawan sehingga bisa diperluas di daerah lain di luar Pulau Jawa dan Bali.

Sumber: BeritaSatu.com