Kementerian Kesehatan Dorong Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Senin, 26 Juli 2021 | 21:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemkes terus berupaya mendorong kabupaten/kota mencapai untuk meningkatkan testing dan tracing sesuai yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), yakni Inmendagri 24/2021 dan Inmendagri 25/2021

Nadia menyebutkan, target masing-masing kabupaten/kota telah diatur dalam Inmendagri. “Perhitungan positivity rate per minggu yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten/kota. Dan apakah targetnya tercapai, kita upayakan dan mendorong daerah untuk mencapai target tersebut,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (26/7/2921).

Terkait dengan kendala, Nadia menjelaskan, kendala masing-masing daerah berbeda-beda. Dalam hal ini, ada yang keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan untuk melakukan testing dan tracing serta penanganan pasien Covid-19.

“Kendala mungkin bisa ditanyakan ke daerah karena ada yang terbatas SDM tenaga kesehatan karena masih terbagi dengan pelayanan penanganan pasien,” kata Nadia.

Dikatakannya, Kemkes akan mendorong 3T yakni testing, tracing, dan treatment untuk terus ditingkatkan sesuai dengan positivity rate mingguan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Inmendagri 24/2021 maupun Inmendagri 25 /2021 menyebutkan, apabila kasus positif di bawah 5%, maka testing 1/1.000 per minggu.

Sedangkan, untuk kasus positif 5-15% menjadi 5/1.000 per minggu. Sementara untuk kasus lebih dari 15% menjadi 10/1000 per minggu dan kasus lebih dari 25% menjadi 15/1.000 per minggu.

