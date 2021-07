Terapi Antibodi Monoklonal Teruji Klinis Tingkatkan Kesembuhan Pasien Komorbid

Sabtu, 31 Juli 2021 | 19:48 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dexa Medica meluncurkan terapi antibodi monoklonal pertama di Indonesia dengan nama edar RegkironaTM. Terapi yang dikembangkan perusahaan farmasi Korea Selatan, Celltrion Healthcare, mengandung regdanvimab yang telah teruji klinis mampu meningkatkan kesembuhan pasien berisiko tinggi atau komorbid.

“Berdasarkan studi klinis regdanvimab (RegkironaTM), secara signifikan mengurangi risiko rawat inap atau kematian sebesar 72% untuk pasien yang berisiko tinggi berkembang menjadi Covid-19 berat hingga hari ke-28,” kata Executive Director Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS) Dr. Raymond Tjandrawinata, dalam konferensi pers virtual, Sabtu (31/7/2021).

Raymond menjelaskan RegkironaTM secara signifikan juga mengurangi risiko rawat inap atau kematian sebesar 70% pada semua pasien. Kehadiran terapi pengobatan antibodi monoklonal regdanvimab bisa membantu situasi Indonesia yang saat ini menjadi salah satu negara dengan kasus kematian Covid-19 tertinggi di dunia.

Raymond menjelaskan uji klinik Fase I dan II untuk regdanvimab atau RegkironaTM kepada 1.350 pasien di seluruh dunia telah menunjukkan keamanan, tolerabilitas, efek antivirus, dan profil efikasi yang menjanjikan pada pasien dengan gejala Covid-19 ringan hingga sedang.

“Studi preklinik in vitro dan in vivo menunjukkan bahwa regdanvimab memberikan kekuatan dengan Receptor Binding Domain SARS-CoV-2 dan secara signifikan menetralisasi virus varian wild type dan varian mutan yang menjadi perhatian (variants of concern),” kata Raymond.

Menurut Raymond, dari riset yang sudah ada, dosis regdanvimab 40 mg/kgBB secara intravena diberikan segera setelah terdiagnosis tidak lebih dari 7 hari sejak onset gejala. Dia menyebut regdanvimab harus diberikan oleh tenaga kesehatan profesional di fasilitas kesehatan dengan pemberian lewat intravena selama 1 kali dalam waktu 90 menit.

“Begitu diinfus, antibodi langsung bekerja dan masih ada dalam tubuh kita kira-kira 60 hari, jadi setelah menggunakan RegkironaTM tidak harus divaksin karena masih ada antibodinya,” katanya.

Pasien yang mendapatkan terapi dengan regdanvimab atau RegkironaTM dilaporkan memiliki waktu pemulihan klinis yang secara signifikan lebih singkat dibandingkan pasien yang mendapatkan terapi standar Covid-19 saja yaitu setidaknya 4,7 hari lebih cepat untuk pasien yang berisiko tinggi berkembang menjadi gejala berat Covid-19 dan 4,9 hari lebih cepat untuk semua pasien.

“Pada model in vivo, regdanvimab secara efektif mengurangi viral load SARS-CoV-2 dan peradangan di paru-paru,” kata Raymond

Saat ini, Dexa Group sudah mendapatkan izin edar untuk penggunaan darurat (emergency used authorization/EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengimpor dan menghadirkan RegkironaTM ke Indonesia secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan dokter untuk perawatan pasien Covid-19.

