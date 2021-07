Cegah Kematian saat Isoman, Ini Rekomendasi Guru Besar UI

Sabtu, 31 Juli 2021 | 22:56 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Tjandra Yoga Aditama, mendesak adanya upaya pencegahan kematian Covid-19, termasuk pasien yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Tjandra merekomendasikan 4 hal yang harus dilakukan dalam penanganan pasien Covid-19.

Pertama, dan yang terutama, lakukan evaluasi keadaan secara rutin setidaknya dua kali sehari.

“Evaluasi dilakukan mulai dari pemeriksaan suhu dengan termometer, saturasi oksigen dengan oksimeter, perubahan gejala yang terjadi, serta juga perubahan pada penyakit komorbid yang ada,” kata Tjandra dalam pernyataannya yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (31/7/2021).

Kedua, lakukan komunikasi dengan petugas kesehatan secara rutin atau sebaiknya setiap hari. Komunikasi dapat dilakukan dengan telpon atau Whatsapp ke rumah sakit atau puskesmas,

“Bisa juga melalui telemedisin yang disediakan pemerintah, atau setidaknya selalu berkomunikasi dengan dokter atau petugas kesehatan lain yang dikenal,” ujar Tjandra.

Ketiga, sediakan obat, baik obat untuk Covid-19 maupun obat untuk penyakit komorbid.

“Penangan komorbid sangat penting, kalau komorbidnya memburuk maka bisa memperburuk Covid-19 juga,” lanjutnya.

Keempat, pasien isoman harus tetap menjaga pola hidup bersih sehat, selalu makan bergizi, melakukan aktivitas fisik, istirahat yang cukup serta mengelola stres dengan baik.

“Kematian akibat Covid-19 harus kita tekan dan kendalikan. Cara penanggulangannya harus berdasar analisa situasi yang ada dan harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara menyeluruh, semua perlu mendapat prioritas penting. We have to do it all,” ujar Tjandra.

Sumber: BeritaSatu.com