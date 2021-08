Selamatkan Jiwa, Pemerintah Didesak Wujudkan Angka Ideal Testing

Minggu, 1 Agustus 2021 | 17:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Guna mengakhiri pandemi Covid-19, epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mendorong pemerintah segera mewujudkan capaian 3T (testing, tracing, dan treatment) sesuai rekomendasi WHO, yakni testing 1/1.000 penduduk per minggu.

Dicky menegaskan bahwa menyelamatkan banyak jiwa, maka mau tidak mau pemerintah harus berkomitmen untuk konsisten meningkatkan 3T.

“Itu harus diterapkan oleh semua kabupaten/kota dan itu belum. Sudah lebih dari satu tahun pandemi ini, 1/1.000 populasi per minggu belum tercapai. Nah, artinya kita sudah jauh ketinggalan dan dari virus ini jangankan satu tahun, satu minggu saja hitungan sudah besar sekali, apalagi bicara sebulan terakhir ini dengan varian Delta,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (1/8/2021).

Dicky menegaskan, 1/1000 populasi per minggu merupakan standar minimal yang direkomendasikan WHO, maka harus secara dicapai dan terus ditingkatkan. Selanjutnya, Dicky menyebutkan, testing ini harus dilihat dari eskalasi pandeminya yakni positivity rate yang harus di bawah 5%. Dalam hal ini, apabila belum mencapai, maka testing harus terus diperbanyak. Misalnya, ketika kasus aktif 50.000 per hari, maka testing harus dilacak itu setidaknya 500.000 per hari.

“Itu minimal, kalau gunakan standar 1:15 maka 750.000. Itu yang enggak pernah terjadi. Jangankan yang 50.000 yang 5.000 saja tidak pernah terjadi, apalagi 50.000,” tandas Dicky.

Selanjutnya, Dicky menuturkan, hal menjadi kendala 3T sulit tercapai di Indonesia adalah komitmen dan konsistensi. Sebab, konsistensi per kabupaten/ kota masih sangat minim. Hanya DKI Jakarta atau Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menurut Dicky paling stabil selama ini.

