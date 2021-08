Soal PPKM, Epidemiolog Minta Pemerintah Fokus Kejar Target 3T dan 5M

Minggu, 1 Agustus 2021 | 18:03 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, apabila pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4, maka harus ada dukungan finansial untuk masyarakat rawan. “Sebetulnya kalau PPKM level 3 dan 4 mau diteruskan itu, ada tidak resourcing untuk mendukung masyarakat rawan seperti insentif sosial ekonomi. Ini penting untuk keberhasilan,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (1/8/2021).

BACA JUGA Kemkes Terapkan 3T untuk Penanganan Covid-19 di Bangkalan

Menurutnya, apabila pemerintah tidak menyiapkan anggaran tersebut, maka jangan memaksakan untuk memperpanjang PPKM level 3 dan 4. Pasalnya, PPKM hanya bersifat sebagai strategi penguat, bukan strategi utama.

Dicky menyarankan, sebaiknya pemerintah fokus mengejar target 3T (testing, tracing dan treatment), 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan) dan capaian vaksinasi Covid-19.

Pada kesempatan sama, Dicky juga memaparkan hasil analisis kebijakan PPKM sejak 3 Juli -30 Juli 2021 berdasarkan capaian indikator kunci dilihat dari beberapa faktor. Pertama, dari kasus terkonfirmasi per 1 juta dari 3 Juli itu 85,07/1 juta, Sedangkan untuk data per 30 Juli, 151,44 kasus terinfeksi per 1 juta.

Kedua, angka reproduksi dari 3 Juli itu Indonesia di 1,36, sedangkan per 30 Juli 1,05. Dikatakan Dicky, data tersebut menunjukan ada penurunan, namun tidak selaras dengan tes positivity rate.

Ketiga, angka kematian per 1 juta itu 1,72/1.000.000 pada 3 Juli sedangkan pada 30 Juli 6,12/1.000.000.

BACA JUGA IDI Sebut Prokes 5M Jadi Strategi Kalahkan Covid-19

“Jadi ada peningkatan, case fatality rate itu dari 3,44% pada 3 Juli menjadi 3,5% pada 30 Juli 2021. Jadi ada peningkatan, sedangkan tes yang dilakukan untuk menemukan 1 kasus terkonfirmasi ada sedikit penurunan dari 3 Juli itu 4,1 testing untuk 1 kasus terkonfirmasi dan pada akhir Juli di 3,8 untuk 1 kasus. Sedangkan fatality rate dari 24,1% meningkat akhir Juli menjadi 26,5%,” terangnya.

Menurutnya, semuanya masih jauh sekali di atas 5% yang artinya menandakan pandemi belum terkendali dengan baik. Kendati demikian, Dicky menyampaikan apresiasi untuk peningkatan program vaksinasi. Pasalnya, ada peningkatan penerima dosis lengkap, yakni sebelumnya 5,1% menjadi 7,19%.

“Ini suatu kabar baik, di tengah indikator-indikator kunci masih tinggi termasuk angka kematian,” ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com