Menkes: Testing Epidemiologi Ditingkatkan untuk Pelacakan Kasus Covid-19

Senin, 2 Agustus 2021 | 17:17 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam pelacakan kasus Covid-19 di masyarakat, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan testing yang harus dilakukan adalah testing epidemiologi bukan testing untuk skrining. Meski demikian, kata Budi, testing untuk skrining tetap boleh dilakukan untuk memastikan cara atau transportasi prosesnya aman, tetapi angka yang dikejar adalah angka yang hasil dari pelacakan testing epidemiologi.

“Kita lihat memang testing epidemiologi kita masih 45%, nanti kami akan menyosialisasikan ini lebih banyak, testing skrining-nya tetap, tetapi kita tambah secara lebih agresif adalah testing epidemiologi yang bersumber dari pelacakan kontak erat dan suspect,” kata Budi dalam konferensi pers “Update Penanganan Covid-19” secara daring, Senin (2/8/2021).

Budi menyebutkan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan fokus memperbaiki testing epidemiologi bagi daerah yang belum mencapai target.

Empat Strategi

Selanjutnya, Budi menjelaskan, sejak awal pandemi Kemkes melaksanakan empat strategi yang direkomendasikan oleh WHO untuk menekan laju penularan Covid-19. Keempat strategi tersebut adalah protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), strategi deteksi yakni 3T (testing, tracing, dan treatment) termasuk pemeriksaan whole genome sequencing (WGS), vaksinasi, dan penanganan di rumah sakit.

“Empat strategi ini harus dijalankan berbarengan. Tidak mungkin hanya satu saja pandemi selesai, harus berjalan berbarengan,” kata Budi.

Menurut Budi, keempat strategi tersebut tujuannya satu menurunkan laju penularan. Dalam hal ini, Budi mengakui dari sisi deteksi atau 3T masih rendah saat ini.

“Kita sadar ini yang paling penting karena kalau ini terlampau rendah kita akan telat mengetahui siapa yang terpapar Covid-19 sehingga angka kematiannya tinggi,” paparnya.

Oleh karena itu, dalam meningkatkan testing, Budi menyebutkan, pemerintah telah menetapkan target per kabupaten/kota sesuai rekomendasi WHO, yakni daerah dengan positivity rate di bawah 5% harus melakukan testing 1/1000 per minggu. Adapun target testing tersebut telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang mengatur tentang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM Level 4 di Jawa-Bali.

“Diharapkan bahwa kalau positivity ratenya masih tinggi yang menggambarkan laju penularan tinggi, tesnya kita mesti lebih banyak supaya kita cepat tahu orang yang sakit siapa. Cepat kita karantina supaya tidak menularkan dan yang butuh perawatan cepat kita rawat sehingga bisa mengurangi kasus kematian,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com