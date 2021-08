Percepat Vaksinasi, Gubernur Jabar Minta Bantuan Kementerian Perhubungan

Rabu, 4 Agustus 2021 | 17:00 WIB

Oleh : YUD

Bandung, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta bantuan Kementerian Perhubungan mempercepat pembentukan kekebalan kelompok dengan menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal.

BACA JUGA DPRD Jabar Dorong Pembebasan Lahan Jalan Cikarang-Cibarusah Segera Diselesaikan

Vaksinasi massal ini berharap dilakukan di berbagai fasilitas milik Kemhub di kabupaten/kota untuk menambal keterbatasan Jabar yang hanya mampu melayani 60 persen penyuntikan vaksin.

“Kesanggupan infrastruktur Jabar hanya 60 persen, puskesmas, rumah sakit, klinik dan lain-lain. Maka 40 persennya kami mohonkan bantuan penyuntikan vaksinasi dari semua yang mencintai kemanusiaan ini,” ujarnya saat pembagian bansos untuk penyelenggara transportasi darat di Terminal Tipe A Leuwi Panjang, Kota Bandung, Rabu (4/8/2021).

Gubernur yakin Kemhub memiliki komitmen yang sama dengan Pemda Prov Jabar untuk memerangi Covid-19 sampai tuntas, di mana target vaksinasi selesai pada akhir 2021.

“Termasuk kalau memang ada keluangan dari lingkungan hubungan darat sampai Desember, permohonan dari Jawa Barat adalah bantulah kami agar 40 persen vaksinasi bisa dibantu oleh semua pihak,” katanya.

Dia mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan 2022 itu bisa normal, walaupun harus selalu waspada.

Berdasarkan data dari situs 6777KCPEN, vaksinasi di Jabar sudah mencapai 9.189.762 dosis per 3 Agustus 2021.

Menurut Gubernur, persentasenya hampir sama dengan DKI Jakarta, namun kebutuhan Jabar berbeda karena harus menyuntik 70 persen warga dari total populasi 50 juta jiwa.

“Vaksinasi di Jabar sudah 9 jutaan dosis disuntikkan. Jadi sebenarnya hampir sama dengan Jakarta tapi karena dipersentasekan dengan jumlah penduduk kami yang 50 juta maka presentasenya kecil,” katanya.

Ia pun membeberkan mengenai kemajuan penyuntikan vaksin di provinsi Jabar yang awalnya hanya 50 ribuan per hari, kini sudah mencapai 120 ribu per hari. Walaupun belum cukup mengejar target vaksinasi yang harus selesai Desember 2021 bagi provinsi Jabar.

“Kecepatan kami di awal tahun hanya 50 ribuan per hari. Sekarang sudah rata-rata 100 ribuan per hari. Tapi masih tidak cukup mengejar target Desember. Jawa barat harus berhasil sesuai target, maka vaksinasi harus 500 ribuan per hari,” katanya,

Menanggapi permintaan dari Gubernur Jabar terkait bantuan percepatan penyuntikan vaksin, Direktur Jenderal Hubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyebut Kemenhub dan Jasa Raharja segera mendatangkan vaksin agar jatah buat Jabar semakin banyak.

“Saya dengan Dirut Jasa Raharja secara bertahap akan membantu vaksinasi, bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan ketersediaan di DKI dan Jawa Barat khususnya Kota Bandung,” kata Budi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA