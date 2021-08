Kementerian Kesehatan: Belum Semua Sasaran Vaksinasi Punya NIK

Jumat, 6 Agustus 2021 | 17:47 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemkes), Oscar Primadi mengatakan, dari 208.265.720 orang sasaran vaksinasi Covid-19, belum semua memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

“Memang terus terang kita agak sulit untuk menjawabnya yang pasti belum ada by name dan by address semuanya, tetapi intinya kita berupaya terus mengkomunikasikan saat ini melakukan pendataan yang lebih mengarah pada sasaran,” kata Oscar pada konferensi pers daring terkait dengan Integrasi Data Kependudukan dalam program Vaksinasi Covid-19,” Jumat (6/8/2021).

Ia menambahkan, untuk memfasilitasi sasaran vaksinasi yang belum memiliki NIK, Kemkes selama ini melakukan verifikasi di lapangan. Bahkan, saat ini dipermudah dengan adanya kerja sama bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Bagi masyarakat yang tidak memiliki NIK jangan ditolak, kita siapkan dan didampingi oleh teman-teman Dinas Dukcapil setempat,” ucapnya.

Oscar juga menyebutkan telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) pada 2 Agustus 2021 lalu.

SE tersebut mengarahkan lembaga terkait di daerah untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. “Semuanya tidak NIK, baik itu difabel, dan masyarakat lainnya punya hak yang sama untuk mendapatkan vaksin ini,” ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrullah juga menjelaskan tentang maksud SE Kemkes agar masyarakat tidak keliru menafsirkan SE Kemkes yang mengatakan tidak ada NIK tetap divaksin.

“Itu bukan begitu, yang belum punya NIK tetap divaksin tetapi diproses NIK-nya bersama-sama antara Dinas Kesehatan dan Dukcapil,” ucapnya.

Ia menyebutkan, pengisian formulir F101 hanya untuk masyarakat yang belum pernah mempunyai NIK. Sedangkan, bagi masyarakat yang sudah memiliki NIK dan lupa, dapat melakukan pengecekan ulang NIK di Dukcapil.

“Dalam proses ini, kita terus berbenah. Kalau ada yang kurang kita sempurnakan dan kita lengkapi dan ada bagian yang bolong kita tambal,” ucapnya.

Zudan menjelaskan, melalui kerja sama antara BPJS Kesehatan, Dukcapil, Kemkes, dan Kementerian Informatika dan Komunikasi (Kominfo) melakukan validasi dan verifikasi data.

