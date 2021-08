CISDI: Keluar dari Pandemi Melalui Transformasi Puskesmas

Jumat, 6 Agustus 2021 | 18:35 WIB

Oleh : Mikael Niman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengungkapkan, salah satu jalan keluar dari pandemi Covid-19 ini adalah melakukan penguatan pelayanan kesehatan primer di tingkat puskesmas melalui dukungan regulasi dan birokrasi, serta gerakan bersama masyarakat.

Program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didukung CISDI dalam memperkuat respons penanganan Covid-19 di puskesmas.

“Jalan keluar dari pandemi adalah transformasi layanan kesehatan primer. Semua upaya yang dikerjakan Puspa adalah transformasi yang seharusnya bisa berjalan optimal dengan dukungan regulasi, dukungan birokrasi, selain juga gerakan bersama seluruh kelompok masyarakat yang kita lakukan saat ini,” ujar Senior Advisor on Gender and Youth for the Director-General of WHO dan pendiri CISDI, Diah Saminarsih, Jumat (6/8/2021).

Sebanyak 100 puskesmas Puspa di Jawa Barat dapat menjangkau 7,2 juta orang. Melalui program ini, Diah berharap pelayanan Puskesmas dapat lebih maksimal.

“Harapannya, nyawa mereka bisa terselamatkan dari intervensi end to end di pelayanan kesehatan primer melalui upaya 3T (testing, tracing dan treatment), pelibatan relawan hingga pembuatan shelter yang telah tim Puspa lakukan,” bebernya.

Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah percepatan distribusi vaksin kepada masyarakat. Untuk memastikan stok vaksin yang tersedia dapat digunakan, PT Unilever Indonesia menyumbangkan 100 lemari pendingin untuk setiap Puskesmas Puspa.

Perlindungan tenaga kesehatan juga menjadi aspek lain yang diperhatikan. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia memberikan assessment mental kepada 209 tenaga kesehatan dalam Program Puspa serta memfasilitasi konseling bagi 42 tenaga kesehatan Puspa yang membutuhkan. Peningkatan jumlah tes yang dibarengi dengan pelacakan masif, juga dilakukan dalam ekosistem kesehatan primer.

“Tenaga kesehatan bersama dengan para kader kesehatan, relawan masyarakat, dan relawan mahasiswa bekerja sama dan berbagi peran melakukan pelacakan kontak,” imbuhnya.

Mitra lain, seperti PT JNE ikut berpartisipasi mendistribusikan alat pelindung diri (APD) kepada beberapa puskesmas yang bekerja sama dengan CISDI.

CISDI merupakan wadah pemikir yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat.

CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

Sumber: BeritaSatu.com