WHO Kirim 700 Konsentrator Oksigen untuk Indonesia

Senin, 9 Agustus 2021 | 16:31 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guna mendukung Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirimkan 700 konsentrator oksigen dan peralatan pendukungnya untuk Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bantuan dari WHO ini tiba di Indonesia pada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (6/8/2021) lalu.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan segera mengalokasikan oksigen konsentrator tersebut untuk fasilitas kesehatan yang tersebar di Indonesia.

BACA JUGA Tanoto Foundation Sumbang 3.000 Konsentrator Oksigen

“Kita tidak bisa melawan pandemi ini sendirian, kita harus melakukannya bersama-sama. Kita tidak dapat secara eksklusif menyelamatkan grup, organisasi, atau negara tertentu saja. Kita harus bekerja secara inklusif dengan semua kelompok masyarakat di dunia untuk mengatasi pandemi ini. Kami menyambut baik dan menghargai dukungan kepada Indonesia dalam upaya kami melawan pandemi Covid-19,” kata Budi berdasarkan rilis terima Beritasatu.com, Senin (9/8/2021),

Sementara itu, Perwakilan WHO Indonesia Dr N. Paranietharan mengatakan, WHO memberikan dukungan teknis untuk Kemkes dan para mitra dengan mengerahkan dalam menanggapi pandemi. Selain itu, WHO juga mendukung upaya berbagai pemangku kepentingan di Indonesia untuk mempercepat pemerataan vaksinasi nasional untuk melindungi masyarakat Indonesia, mulai dari yang paling rentan.

“Mobilisasi alat pendukung kritis untuk menanggulangi Covid-19 ke Indonesia merupakan salah satu upaya yang menunjukkan solidaritas global untuk mengatasi ancaman global,” kata Paranietharan.

Dikatakannya, dengan kekurangan oksigen yang dilaporkan, banyak rumah sakit dan unit perawatan intensif sudah melebihi kapasitasnya. “Kita membutuhkan dukungan di tingkat nasional dan internasional untuk mengatasi masalah ini bersama-sama,” ucapnya.

BACA JUGA Pemerintah Pusat Kirim 50 Konsentrator Oksigen untuk Papua

Paranietharan juga mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang melaporkan peningkatan signifikan dalam kasus baru dan kematian dalam sebulan terakhir.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus mempelajari pengalaman negara lain untuk strategi menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dengan meningkatkan upaya pengujian, penelusuran, dan pengobatan serta memberlakukan pembatasan paling ketat yang pernah dilakukan Indonesia selama pandemi untuk mengekang penularan Covid-19.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com