Penderita Lepra di Indonesia Rentan Alami Kebutaan

Head of Trauma Center sub Spesialis Divisi Plastik dan Rekonstruksi Mata JEC Eye Hospitals and Clinics, sekaligus staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSCM Dr dr Yunia Irawati SpM(K) dalam acara webinar, di Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021. (Foto: Beritasatu Photo)