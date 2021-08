Ini Gerakan Gaya Hidup Sehat ala V-Soy

Rabu, 11 Agustus 2021 | 07:37 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi yang belum juga usai melanda Indonesia dan dunia menyadarkan kita bersama betapa pentingnya menjalani pola hidup sehat setiap hari. Imun yang kuat menjadi pondasi bagi tubuh untuk dapat menangkal berbagai macam penyakit.

Menurut Kasubbid Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Koesmedi Priharto mengatakan bahwa gaya hidup sehat sudah menjadi syarat yang harus dijalani bagi setiap orang agar dapat hidup aman di tengah pandemi Covid-19 saat ini. "Kalau pertahanan daya tahan tubuh kita jelek, maka virus akan berkembang dan menyebabkan orang itu sakit, tapi kalau daya tahan tubuh baik maka virus tidak bisa berkembang dan orang itu sehat,” kata dalam sebuah diskusi virtual bertema ‘Hidup Berdampingan dengan Covid-19: Peran Perangkat Desa Melawan Corona’.

V-Soy hadir sebagai Smart Soy Solution untuk mendukung kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan berkontribusi mengajak masyarakat untuk mulai menjalani Transoymation, yakni beralih ke gaya hidup sehat bersama V-Soy dengan cara mulai melakukan kebiasaan baru yang lebih sehat.

V-Soy akan memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk bisa mendapatkan pola latihan atau olahraga yang bermanfaat sebagai aktivitas pembentukan kebiasaan baru yang lebih sehat dari trainer terlatih serta pola makan menu sehat secara gratis, yang terangkum dalam rangkaian kegiatan Transoymation yang sepenuhnya akan berlangsung secara virtual di seluruh saluran media sosial V-Soy, seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Kegiatan menuju gaya hidup sehat tersebut akan berlangsung selama delapan minggu, yakni selama 16 Agustus-10 Oktober 2021.

Tahapan hidup sehat:

1. Mengonsumsi makanan sehat

Makanan sangat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Mengonsumsi makanan sehat akan menaikkan imun tubuh, maka pastikan makanan yang dikonsumsi memiliki gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Pastikan juga jangan hanya bergantung dengan satu jenis makanan pokok. Melainkan tambah dengan mengonsumsi makanan dan minuman pendukung, seperti mengonsumsi V-Soy, minuman kedelai rendah kalori yang sudah bersertifikat Halal dan BPOM. V-Soy akan mengajak masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi terkait ragam olahan makanan dan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.

2. Rutin berolahraga

Olahraga menjadi salah satu kegiatan yang harus dijalani secara rutin untuk memiliki tubuh sehat. Melansir dari U.S. Department of Health and Human Services2, setiap orang setidaknya perlu melakukan olahraga 150 menit per minggu. Namun di Indonesia umumnya kita direkomendasikan untuk berolahraga paling tidak 30 menit setiap harinya.

Guna mendukung perubahan gaya hidup sehat masyarakat, V-Soy akan memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pola latihan atau olahraga yang bermanfaat sebagai aktivitas pembentukan kebiasaan baru yang lebih sehat dari trainer terlatih secara virtual tanpa perlu mengeluarkan biaya apa pun.

3. Istirahat yang cukup

Selain itu tahap selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Bentuk istirahat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh tentu saja tidur. Menurut ahli, tidur merupakan kebutuhan paling mendasar untuk menuju pola hidup sehat. Setidaknya, setiap orang dewasa memerlukan tidur sekitar 7-9 jam per harinya.

Tiga langkah tersebut sangat mudah untuk diaplikasikan oleh setiap orang agar dapat memiliki tubuh sehat. Karena itu, V-Soy berusaha memberikan akses yang sama dan mengajak masyarakat menjalani Transoymation, di mana setiap orang bisa beralih menjalani gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, serta istirahat yang cukup.

