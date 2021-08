Konsumsi Cokelat Hitam Bantu Cegah Penuaan Dini

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 09:06 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Cokelat hitam sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan jantung sudah bukan menjadi rahasia lagi. Banyak penelitian yang sudah membuktikan berbagai macam khasiat dari cokelat hitam.

Seperti penelitian yang dilakukan Harvard University dengan objek penelitian penduduk Pulau Kuna. Mereka menemukan, jika salah satu rahasia mengapa penduduk di sana tidak ada yang mengalami masalah pada fungsi kardiovaskular dikarenakan rajin mengkonsumsi cokelat hitam.

Selain untuk kesehatan, ternyata cokelat hitam juga memiliki banyak manfaat untuk kecantikan, salah satunya mencegah penuaan dini. Dengan catatan, mengonsumsi cokelat yang mengandung setidaknya 70 persen flavonoid di dalamnya setelah proses ekstraksi.

Ada berbagai keuntungan mengonsumsi cokelat hitam secara rutin. Berikut empat manfaat cokelat untuk kulit kecantikan.

1. Mencegah penuaan dini

Kandungan flavonoid serta antioksidan dalam cokelat hitam bisa memproteksi kulit dari sinar matahari. Menurut penelitian US National Library of Medicine National Institutes of Health, kandungan flavonoid dan senyawa triptofan dalam cokelat hitam bisa melindungi kulit dari bahaya sinar ultra violet.

Hal ini akan membantu kulit dalam mempertahankan elastisitasnya. Dengan begitu, masalah keriput pun bisa teratasi. Selain itu, flavonoid juga mempercepat regenerasi sel kulit, sehingga terasa lebih muda, meski sudah berkepala lima.

2. Dapat menyembuhkan alergi pada kulit

Para peneliti dari University of Massachusetts dan Seoul National University menyebutkan, cokelat hitam bisa membantu mengurangi peradangan serta gejala alergi lain yang ada hubungannya dengan kondisi kulit, misalnya dermatitis atopik.

3. Membantu mengurangi stres

Mengonsumsi cokelat hitam ternyata juga bisa mengurangi stres. Perlu diketahui, tingkat stres yang tinggi, bisa merusak kulit. Dengan mengkonsumsi cokelat hitam pada malam hari, rupanya bisa membantu seseorang untuk tidur lebih lelap. Tidur yang cukup dan tepat waktu bisa membuat kulit lebih sehat dan tidak kusam.

4. Mencegah rambut rontok

Rambut adalah mahkota bagi hampir semua orang. Makanya, banyak yang berusaha agar rambut mereka tidak rontok. Selain menggunakan sampo anti rambut rontok, menutrisi dari dalam juga penting. Salah satunya dengan mengkonsumsi cokelat hitam.

BACA JUGA Cokelat, Camilan Keluarga Selepas Salat Tarawih

Kandungan dalam cokelat hitam bisa mempercepat pertumbuhan sel dan meningkatkan aliran darah ke kulit kepala, serta mentransfer nutrisi ke sel. Efeknya, rambut menjadi lebih sehat dan kuat sehingga bisa mencegah rambut rontok.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ada produk cokelat hitam yang masih mengandung paling tidak 70 persen flavonoid setelah proses ekstraksi?

Kendati demikian masyarakat tidak perlu khawatir, Indonesia sudah memiliki satu produk ekstrak biji kakao yang berhasil mempertahankan 80 persen kandungan flavonoid, yaitu Cocoa Flvnol.

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari European Food Safety Authority (EFSA), dalam perannya membantu memelihara elastisitas pembuluh darah. Dampaknya, darah bisa mengalir dengan normal.

Jika ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari cokelat hitam, seseorang hanya perlu mengkonsumsi minimal 200 mg flavonoid per hari. Itu berarti, hanya sekitar 5 gram Cocoa Flvnol per harinya.

Selain untuk menjaga kesehatan jantung dan kecantikan, Cocoa Flvnol juga memiliki manfaat lain untuk kesehatan. Mulai dari mengurangi kadar kolesterol, mengurangi resistensi insulin, mengurangi risiko kanker, hingga untuk menjaga kesehatan kulit. Anda bisa mendapatkan produk ini secara eksklusif melalui distributor resmi Forever Healthy Indonesia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com