Target Vaksinasi per Hari Belum Konsisten, Ini Penjelasan Kementerian Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menargetkan per Agustus 2021 ini, cakupan suntikan vaksinasi sebanyak dua juta dosis per hari. Sayangnya, target tersebut belum konsisten. Indonesia baru mencapai target 2 juta suntikan per hari pada Jumat (13/8/2021) dengan jumlah suntikan 2.802.268 dosis.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan target dua juta dosis suntikan per hari masih belum konsisten. Salah satunya, karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Ada beberapa faktor seperti misalnya adanya pembatasan sosial dan kondisi kemarin dan juga kita masih memprioritaskan upaya mengendalikan laju penularan kasus,” kata Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (15/8/2021).

Menurut Nadia, setelah kasus Covid-19 melandai dan PPKM level 4 dilonggarkan, maka animo masyarakat untuk vaksinasi tentu kembali tinggi.

Karena itu, Kemkes akan terus berupaya meningkatkan capaian target vaksinasi. Apalagi pada September 2021, jumlah vaksin Covid-19 yang dimiliki Indonesia semakin bertambah, sehingga harus dikejar penyuntikannya.

