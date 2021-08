7 Provinsi Masuk Kategori CT4, Satgas: Penanganan Covid Disesuaikan dengan Inmendagri

Jumat, 20 Agustus 2021 | 20:40 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Laporan mingguan WHO (WHO Situation Report-68) per 18 Agustus 2021, menyebutkan ada 7 provinsi yang masuk kategori risiko penyebaran level tertinggi (community transmission level 4/CT4), yakni Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Timur (Kaltim), Bangka Belitung (Babel), Yogyakarta, Bali, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Papua Barat.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyatakan, berdasarkan hasil asesmen leveling per kabupaten/kota saat ini Kaltara memiliki 1 kabupaten/kota level 4, Kaltim memiliki 5 kabupaten/kota level 4, Babel memiliki 1 kabupaten/kota level 4, Yogyakarta memiliki 5 kabupaten/kota level 4.

Selanjutnya Bali memiliki 9 kabupaten/kota level 4, Sulteng memiliki 3 kabupaten/kota level 4, sedangkan kabupaten/kota di Papua Barat ada 11 di antaranya berada di level 3 yang merupakan level daerah tertinggi di Provinsi tersebut.

"Upaya penanganan Covid-19 di ke-7 provinsi tersebut dilaksanakan dengan pengaturan kebijakan di setiap provinsi yang perlu disesuaikan dengan apa yang telah tercantum dalam Inmendagri yang berlaku dimana pengaturannya ditetapkan di tiap kabupaten/kota bukan satu provinsi (Inmendagri No 31 dan 32 untuk Penanganan non Jawa Bali dan Inmendagri No 34 untuk Penanganan di Jawa Bali)," kata Wiku kepada Beritasatu.com, Jumat (20/8/2021).

Menurutnya, asesmen situasi mingguan (Jawa Bali) dan dua mingguan (non Jawa Bali) yang digunakan saat ini untuk menentukan batasan kegiatan masyarakat di tiap kab/kota secara nasional bergantung pada indikator laju penularan dan respons kesehatan per daerah.

Untuk menentukan indikator laju penularan, lanjut Wiku, maka 3 aspek yang dipertimbangkan yaitu jumlah kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, dan kematian. Sedangkan untuk menentukan indikator respons kesehatan maka 3 aspek yang dipertimbangkan yaitu besar positivity rate (jumlah hasil positif dari total testing yang dilakukan), kemampuan tracing (penelusuran kontak erat), dan bed occupancy rate (keterisian tempat tidur).

"Selanjutnya kombinasi kedua nilai akhir tersebutlah yang akan menentukan level setiap kab/kota. Oleh karena itu tren kasus secara tunggal tidak bisa serta merta menurunkan level penanganan suatu daerah," urai dia.

Berdasarkan data per 16 Juli 2021, 3.153 sekuens WGS dengan temuan 825 variant of concern dengan rincian varian Alfa sebanyak 55 kasus, Beta sebanyak 10 kasus, dan Delta sebanyak 759 kasus.

Sumber: BeritaSatu.com