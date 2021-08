RS MMC Jakarta Ajak Ratusan Ibu Hamil Ikuti Virtual Maternity Yoga

Sabtu, 21 Agustus 2021 | 07:53 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk pertama kalinya, sebuah rumah sakit di Indonesia menyelenggarakan acara virtual dan live streaming. Acara yang dipersembahkan RS Metropolitan Medical Centre diikuti ratusan ibu hamil di seluruh Indonesia. Acara tersebut digelar guna meningkatkan kualitas kehamilan melalui "Virtual Maternity Yoga", Selasa (17/8/2021) pagi.

Tercatat lebih dari 100 peserta ibu hamil mengikuti yoga kehamilan ini baik melalui platform Zoom, Instagram Live, serta YouTube RS MMC, yang dipandu langsung instruktur yoga bersertifikat Rere Soraya.

Dalam situasi pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lanjutan tidak menghalangi semangat para ibu untuk mengikuti "Virtual Maternity Yoga" dengan tetap di rumah saja. Ini adalah salah satu bentuk olahraga yang memang direkomendasikan baik untuk melatih fisik juga emosi para ibu yang dalam kehamilannya mengalami banyak perubahan secara hormonal dan emosional.

BACA JUGA RS MMC Selenggarakan Vaksinasi Gotong Royong Bagi Ribuan Karyawan Perusahaan

"Gerakan yoga didesain untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil, hingga melatih otot sekitar panggul dan dipersiapkan untuk memperlancar persalinan. Pada prenatal yoga dapat membantu mengurangi keluhan-keluhan selama kehamilan, seperti sakit pinggang dan sakit punggung," kata dr. Kencana Shinta Moser, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan RS MMC melalui keterangan, Sabtu (21/8/2021).

Pada gerakan yoga diajarkan berbagai teknik-teknik yang dapat bermanfaat bagi ibu dalam mempersiapkan persalinan. Termasuk teknik pernapasan sangat penting, agar ibu dapat memiliki nafas yang baik, kemudian dapat menguasai emosi dan tubuhnya sendiri. Sehingga dari pernapasan yang baik, maka asupan oksigen ke bayi pun akan baik juga.

“Pada saat yoga, dimulai dengan latihan pernapasan atau disebut Pranayama. Kemudian diakhiri dengan latihan relaksasi atau Savasana (yang) diajarkan bagaimana membuat diri kita rileks," kata dr. Shinta saat menjelaskan manfaat maternity atau prenatal yoga.

"Karena emosi yang seperti jet-coaster, apalagi sekarang lagi situasi pandemi ini, kalau ibunya cemas, bayinya pun bisa ikut cemas. Di (kehamilan) setelah 6 bulan, bayi dapat merasakan kecemasan ibu. Jadi tolong dijaga selama kehamilan, emosi dari ibu, sehingga kesehatan ibu dan bayi akan baik," tandas Shinta.

Peningkatan kualitas kehamilan hingga bersalin sebagai rumah sakit pertama yang mengadakan "Virtual Maternity Yoga" secara serentak di berbagai platform, RS MMC mengutamakan peningkatan kualitas kesehatan dan kenyamanan ibu dalam menjalani kehamilan dan persalinan melalui berbagai edukasi, dengan menggunakan berbagai media.

BACA JUGA Persalinan Nyaman dan Pemulihan Cepat dengan Teknik ERACS di RS MMC

"Yoga bukan cuma baik untuk tubuh, tapi untuk mental dan spiritual. Dengan yoga rutin bisa lebih tenang, rileks, bisa lebih sabar. Contoh dari satu gerakan atau satu pose kan kita fokus ke nafas. dengan tarik napas perlahan, keluarkan perlahan, (itu) melatih fokus agar kita lebih tenang. Dan otomatis kalau dilakukan rutin seminggu dua kali, tiga kali, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Segala sesuatu dari kebiasaan bisa membuat otak kita terekam dan menjadi lebih tenang, fokus dan rileks. Itu akan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Begitu pengalaman saya dan teman-teman yang biasa ikut yoga ya," imbuh Rere.

Tak hanya itu, acara "Virtual Maternity Yoga" bersama RS MMC ini merupakan rangkaian acara peresmian poliklinik Obgyn terbaru RS MMC di lantai 7 yang disebut dengan area Green Zone (Non-Covid area), di mana lokasi poliklinik terpisah dengan poliklinik umum lainnya. Menyertai peresmian ini, RS MMC melengkapinya dengan layanan program MAMA.

Program atau paket persalinan kelas VIP dengan proteksi komprehensif. MAMA atau Maternity and Mother Assurance meliputi paket persalinan all in, perawatan di kamar rawat VIP, termasuk vaksin bayi, dan dilengkapi dengan sesi foto bayi dari Sweet Escape. Paket ini disempurnakan dengan proteksi jiwa ibu, di mana apabila terjadi komplikasi kehamilan dan saat persalinan akan ditanggung.

Pada persalinan dengan sectio caesarea, digunakan teknik ERACS (Enhanced Recovery after Cesarean Surgery) di mana terjadi percepatan pemulihan pasca operasi sehingga memungkinkan lama perawatan di rumah sakit tidak lebih dari 24 jam. MetroMoms setelah operasi, masih di ruang pemulihan sudah disuguhi teh manis, dan dalam 1 jam pasca operasi sudah dapat mulai bergerak jalan mengunjungi bayinya dan menyusui sehingga bonding antara Ibu dan bayi dapat lebih cepat terjadi.

Teknik ERACS membuat pengalaman persalinan menjadi sangat nyaman baik bagi sang ibu, bayi, dan keluarga. "Nah, selain peluncuran poli Obgyn terbaru ini, kita juga membuat program untuk MetroMoms, yaitu program MAMA. Kami juga memperhatikan kenyamanan dan pelayanan si ibu, supaya si ibu nyaman melahirkan di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre,“ kata dr. Sasha Hardjakusumah, MM, Kepala Departemen Pemasaran RS MMC.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com