Angka Kematian Covid-19 Masih Tinggi, Ini Penjelasan Satgas

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan, angka kematian yang masih cukup tinggi ini tidak terlepas keterlambatan daerah dalam melakukan pengisian data.

“Angka kematian masih cukup tinggi karena delay data yang masih terjadi,” kata Wiku saat dihubungi Beritasatu,com, Senin (23/8/2021).

Untuk itu, Wiku mengatakan, proses sinkronisasi data pusat daerah terus dilakukan.

Wiku menyebutkan, masih terjadi keterlambatan data, hal ini berkaca dari hasil analisis mingguan. Kata dia, berdasarkan hasil analisis data per 15 Agustus 2021, bahwa angka kematian pada pekan lalu mengalami penurunan sebesar 8.3% , yakni 11,216 dibandingkan dengan 10,290 kematian dalam 1 minggu terakhir.

Wiku menyebutkan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kenaikan angka kematian tertinggi, dalam waktu 1 pekan naik 18,8% (825 vs 980), Sumatera Utara naik 44,3% (167 vs 241), Kalimantan Tengah naik 32,5% (123 vs 163), Sulawesi Tengah naik 20,9% (172 vs 208), dan Kalimantan Utara naik 31,5% (89 vs 117).

Selanjutnya, terkait dengan fasilitas isolasi terpusat, Wiku mengatakan, pemerintah melakukan pengawasan ketat terkait pelaksanaannya dengan fasilitas yang mencukupi dan pengerahan tenaga kesehatan yang terlatih.

Oleh karena itu, ia mengimbau perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini, termasuk terkait isolasi terpusat.

“Pada prinsipnya untuk mencegah kematian dibutuhkan kerja sama antar dua belah pihak yaitu pemerintah dan masyarakat, agar sangat diusahakan pasien dapat ditangani sedini mungkin hingga angka kesembuhan meningkat,” pungkasnya.

