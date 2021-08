Mengerikan, Penampakan Virus Covid-19 Mengamuk di Otak

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah video yang menampilkan proses virus Covid-19 menyusup ke sel-sel otak kelelawar diunggah di media sosial. Rekaman mikrovideo berdurasi 23 detik itu mendapat respons beragam dari warganet. Di antaranya ada yang menyebut ngeri melihatnya.

Video tersebut adalah karya Sophie-Marie Archer dan Dr Delphine Planas dari Department of Virology Institut Pasteur Prancis.

Meski sudah diunggah pada pertengahan Agustus lalu di ajang Kompetisi Nikon Small World in Motion 2021, The New York Times membuat artikel mengenai video ini dan tersebar melalui media sosial.

Watch how the coronavirus nefariously infiltrates the cells of a bat brain in this video, taken by Sophie-Marie Aicher and Delphine Planas, which received an honorable mention in the 2021 Nikon Small World in Motion Competition. https://t.co/VVmar9lPEu pic.twitter.com/MP82hWwjTd