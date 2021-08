Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Turun, Menkes: Belum ke Angka sebelum Lebaran

Rabu, 25 Agustus 2021 | 14:20 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah menurun dari puncaknya yang mendekati angka 570.000 kasus menjadi 290.000 kasus. Budi menyebutkan, memang patut diwaspada bahwa angka ini belum kembali seperti angka sebelum Lebaran Idul Fitri.

“Kami harap turun terus sehingga bisa capai 100.000 seperti sebelum saat Lebaran,” kata Budi pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Budi menyebutkan, Covid-19 sulit ditebak perilakunya, pihaknya sudah melakukan perbandingan dengan kasus Covid-19 di negara lain,

Dalam hal ini, Budi membandingkan negara yang cakupan vaksinasi sudah tinggi. Pertama, Amerika Serikat (AS) mencapai 51% sudah selesai vaksinasi dosis kedua, tetapi tetap terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Bahkan, sempat hampir menyentuh angka 200.000 kasus konfirmasi per hari. Pada digelombang sebelumnya AS kasus harian sempat mencapai angka 250.000 per hari.

“Ini juga terlihat yang masuk rumah sakit pun di Amerika Serikat masih tinggi dan terus naik. Bahkan sudah mencapai 70% dari kondisi gelombang sebelumnya,” paparnya.

Untuk angka kematian di AS, menurut Budi, lebih rendah tetapi tren masih naik karena dari kasus konfirmasi dan perawatan biasanya ada jeda waktu sama. Sama halnya dari perawatan ke kematian juga ada jeda waktu.

Selain AS, hal yang sama juga terjadi di Israel yang merupakan negara dengan cakupan vaksinasi yang sangat tinggi. Bahkan dosis kedua cakupannya sudah mencapai 63% tetapi sejak masuknya varian Delta, baik AS maupun Israel ada kenaikan kasus yang cukup tinggi.

“Bahkan di Israel sudah mendekati puncak sebelumnya yakni 80% dan ini diikuti oleh orang yang masuk rumah sakit dan juga yang ikuti oleh wafat,” ucapnya.

Budi juga menyoroti kasus di Inggris yang terjadi kenaikan cukup tinggi. Namun, perbedaan antara Inggris dengan AS dan Israel yakni mereka lebih landai pada perawatan dan kematian.

“Perbedaan dari tiga negara ini adalah AS dan Israel besar komposisi vaksin mRNA, sedangkan di Inggris lebih besar komposisi vaksin Astrazeneca,” ucapnya.

Budi menuturkan, beberapa riset diperoleh menunjukan efikasi terhadap varian Delta memang terjadi penurunan yang cukup drastis untuk vaksin-vaksin yang berbasis teknologi mRNA.

Sumber: BeritaSatu.com