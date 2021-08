PPKM Level 3 Berakhir, Positivity Rate Covid-19 di Jakarta Sudah Berada di Angka Ideal WHO

Senin, 30 Agustus 2021 | 17:02 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta dalam mengendalikan Covid-19 terus membuah hasil. Bersamaan dengan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, DKI Jakarta kini bisa menekan angka positivity rate atau persentase kasus positifnya pada angka ideal yang ditetap WHO, yakni lima persen. Hal ini, berarti kasus Covid-19 sudah benar-benar terkendali, meskipun potensi untuk kembali melonjak tetap ada.

Dalam sepekan terakhir atau dalam rentang 23 Agustus hingga 29 Agustus, positivity rate atau persentase kasus positif berada di angka lima persen di mana total jumlah kasus positif Covid-19 harian sebanyak 5.489 kasus dan jumlah yang dites PCR sebanyak 78.467 orang. Pada pekan sebelumnya, 16-22 Agustus, positivity rate berada di angka 6,7 persen dengan total jumlah kasus positif Covid-19 harian sebanyak 5.489 kasus dan jumlah yang dites PCR sebanyak 82.313 orang.

Pada dua pekan sebelumnya atau 9-15 Agustus, positivity rate berada di angka 8,3 persen di mana total jumlah kasus positif Covid-19 harian pada pekan tersebut sebanyak 8.943 kasus dan jumlah yang dites PCR sebanyak 107.535. Sementara pada pekan 2-8 Agustus, positivity rate berada di angka 11,3 persen dengan total kasus positif Covid-19 harian sebanyak 14.145 kasus dan jumlah orang yang dites PCR sebanyak 125.032.

Sedangkan persentase kasus positif secara total di Jakarta sebesar 14,8 persen. Total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 541.015 per sejuta penduduk. Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu. Target ini sudah dilampaui oleh Pemprov DKI Jakarta, dan dalam sepekan terakhir telah dilakukan tes PCR delapan kali lipat dari standar WHO.

BACA JUGA Data Positivity Rate Covid-19 sampai 29 Agustus 2021

Di saat puncak gelombang kedua, tingkat positivity rate di Jakarta pernah mencapai 48 persen. Artinya, dari dua orang yang dites di Jakarta, salah satunya Covid-19. Angkat itu menunjukkan tingkat positivitas yang amat tinggi bagi Jakarta, tidak pernah terjadi sebelumnya kecuali di masa awal pandemi saat jumlah tes masih sangat sedikit. Namun, saat ini, tingkat positivitas sudah berada di ambang batas ideal, yaitu lima persen, harus dipertahankan dan terus diupayakan agar turun di bawah angka lima persen.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihak menargetkan minimal dua hal selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Salah satunya, kata Anies, menekan angka positivity rate hingga di ambang batas ideal, yakni lima persen sesuai dengan standar WHO.

“Saya mengharapkan kepada kita semua, mari kita teruskan perjuangan ini, sehingga angka positivity rate kita berada di bawah lima persen, sehingga kita akhirnya kembali masuk batas ideal dengan di bawah lima persen,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/8/2021).

Anies mengatakan, jika angka positivity rate berada di angka lima persen atau di bawahnya berarti kasus Covid-19 benar-benar terkendali. Karena itu, tutur dia, perlu dilakukan upaya-upaya ekstra lagi agar positivity rate ditekan sedemikian rupa sehingga terus berada di bawah lima persen.

“Upaya kita adalah tentu dengan melaksanakan seluruh kegiatan dengan mengikuti protokol 5M. Jadi kepada seluruh masyarakat, kita sudah merasakan betul repotnya ketika angka kasus melonjak tinggi. Mari kita jangan sampai itu terjadi lagi, caranya dengan disiplin,” tandas Anies.

Target kedua dari Anies ini adalah menuntaskan vaksinasi terhadap 11 juta warga sasaran. Hingga saat ini, sudah ada 9 juta lebih warga yang telah disuntik vaksinasi Covid-19 dosis 1 di Jakarta. Dari jumlah tersebut, sekitar 30-40 persen merupakan warga ber-KTP non DKI Jakarta.

“Mari kita tuntaskan vaksinasi. Karena vaksinasi ini membantu mengurangi tingkat keparahan bila sampai terpapar. Jadi, saya mengajak kepada seluruh warga yang belum vaksin, yuk segera vaksin dan dengan vaknasi itu, kita melindungi diri sendiri, melindungi keluarga,” kata Anies.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com