Positivity Rate Menurun, Wamenkes: Tracing Ditingkatkan

Senin, 6 September 2021 | 21:46 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, secara nasional positivity rate Indonesia mengalami penurunan. Saat ini positivity rate Indonesia 6,97% yakni mendekati rekomendasi WHO kurang dari 5%.

Untuk itu, Dante menuturkan, akan terus ditingkatkan upaya tracing. Saat ini tracing Indonesia sudah mencapai 7,98%. “Tracing ini bisa mencapai sekitar 10. Yaitu 1 kontak konfirmasi per tracing yang dilakukan,” kata Dante saat memberi keterangan pers terkait “Update Penanganan Pandemi Covid-19”, Senin (6/9/2021).

Dante menyebutkan, tracing perlu ditingkatkan karena penurunan positivity rate masih belum merata, yakni beberapa daerah sudah ada mengalami penurunan dengan capaian persentase baik dan ada yang belum.

“Untuk daerah-daerah yang tinggi diharapkan untuk melakukan kegiatan tracing lebih optimal. Ketika kasus sudah mulai ringan seperti sekarang ini, sehingga kita menghindari dari lonjakan kasus berikut yang mungkin lebih berat,” ucapnya.

Selanjutnya, Dante juga mengatakan, penurunan kasus Covid-19 berdampak pada bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit semakin menurun.

Untuk itu, dalam melakukan ketahanan medis, Dante mengatakan, penurunan kasus ini menjadi saatnya tepat rumah sakit untuk berbenah diri memperbaiki kualitas rumah sakit, yakni mengefisiensikan kembali prokes penanganan pasien secara maksimal dan mengevaluasi pengobatan Covid-19 secara baik.

“Ke depannya kalau kita menangani kasus-kasus yang berat, kita akan mendapatkan protokol yang lebih baik. Ketersediaan obat secara nasional sampai saat ini sudah mencukupi dan pemerintah daerah sudah melakukan pembelian obat melalui APBD,” ucapnya.

Dante berharap, ketersediaan obat dapat dipantau secara online atau dalam jaringan. Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi ketersediaan obat secara nasional sudah mencukup.

Selain obat, ketahanan secara medis harus diperhatikan adalah oksigen. Pasalnya, pada saat eskalasi mengalami kekurangan oksigen. Diketahui, kebutuhan oksigen rata-rata ketika belum terjadi pandemi sekitar 400 ton per hari, sedangkan ketika eskalasi mencapai 2.725 ton per hari. Sementara kapasitas produksi oksigen skala nasional hanya 1.700 ton per hari.

“Artinya kita memerlukan oksigen yang jumlahnya sangat kurang sekali karena itu, kita melakukan berbagai macam modifikasi untuk melakukan penguatan pada saat mengadakan oksigen konsentrator dibeberapa rumah sakit,” ucapnya.

Selain itu, memasang oksigen generator di seluruh provinsi di Indonesia, menurut Dante, saat ini sudah terpasang 133 generator oksigen dan 50 lainnya akan terpasang di akhir tahun ini, sehingga semua provinsi di Indonesia akan mempunyai oksigen generator.

“Apabila terjadi peningkatan kasus membutuhkan oksigen yang lebih banyak, maka tidak akan tergantung dengan suplai oksigen dari pusat,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com