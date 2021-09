Onoiwa MX Dibahas dalam Dua Jurnal Ilmiah Internasional

Rabu, 8 September 2021 | 14:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Onoiwa MX yang merupakan produk PT Natura Nuswantara Nirmala (Nucleus Farma) dipublikasikan dalam dua jurnal ilmiah internasional yakni di Jurnal Teikyo Medical Journal Volume 44 Issue 4, pada Agustus 2021 dan European Journal of Molecular and Clinical Medicine.

Sediaan cairan obat dalam yang mengandung ekstrak ikan gabus (Channa striata), temulawak (Curcuma xanthorrhiza) dan daun kelor (Moringa oleifera) terpublikasi secara ilmiah dengan kode issn 03875547 yang merupakan jurnal medis terindeks scopus yang diterbitkan oleh Teikyo University Scholl of Medicine sejak tahun 1990.

Sebagai catatan jurnal tersebut menerima hasil penelitian medis termasuk kedokteran, farmasi, biokimia, psikologi, dan sejenisnya.

Onoiwa MX telah tercatat dalam jurnal internasional, European Journal of Molecular and Clinical Medicine, setelah dilakukan penelitian observasi uji klinis terhadap pasien Covid-19 dengan kasus sedang menggunakan Onoiwa dan disebut terbukti dapat menjadi terapi tambahan pasien tersebut.

Peneliti dalam pengembangan produk tersebut yaitu, Prof Dr apt Syamsudin MBiomed, guru besar bidang farmakologi bahan Alam dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dan dr Lusi Nursilawati Syamsi SpP, dokter ahli spesialis paru.

Keduanya lalu meneruskan penelitiannya dengan mengukur potensi anti inflamasi dan antioksidan dalam Onoiwa MX yang dapat berperan sebagai terapi adjuvant (tambahan) untuk meningkatkan efektivitas pengobatan standar Covid-19. Hasil penelitian ini kemudian terbit di dalam jurnal internasional, Teikyo Medical Journal Volume 44 Issue 4.

Dalam penelitian Prof Syamsudin dan dr Lusi, menyimpulkan bahwa kombinasi pemberian Channa striata, Curcuma xanthoriza, dan Moringa oleifera yang ada pada Onoiwa MX dapat melengkapi pengobatan Covid-19 sebagai terapi tambahan, terutama untuk pasien dengan pneumonia ringan dan sedang.

Menurut Syamsudin penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberian kombinasi ekstrak ikan gabus, temulawak, serta daun kelor sebagai terapi adjuvant dalam pengobatan standar Covid-19. Manfaat dan kemanjuran untuk meningkatkan nilai protein reaktif C, lama tinggal, dan skor skala sesak yang lebih baik disediakan, dan observasi klinis dilakukan dengan desain studi kohort prospektif.

Lusi menjelaskan subjek penelitian adalah pasien dengan konfirmasi PCR kemungkinan/positif dengan pneumonia Covid-19 sedang setelah memenuhi kriteria inklusi. Sebanyak 48 subjek diperoleh dan dibagi menjadi kelompok kontrol dan perlakuan masing-masing 24 pasien. Tiga variabel dianalisis secara bivariat, yaitu LOS, mMRC, dan CRP.

Dipaparkan bahwa, LOS menurut Huffman (1994) adalah the average hospitalization stay of inpatient dischargedduring the period under consideration. LOS menurut DepKes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Modified Medical Research Council (mMRC) merupakan instrument pengukuran sesak napas berupa kuesioner yang mengandung 5 pertanyaan dengan jawaban yang harus dipilih pada pasien mengalami sesak napas.

Sedangkan CRP adalah protein yang diproduksi oleh organ hati sebagai respon terhadap peradangan di tubuh. Orang sehat umumnya memiliki CRP rendah. Sebaliknya kadar CRP dapat tinggi menjadi pertanda adanya penyakit atau infeksi yang ada di dalam tubuh. Kadar CRP atau C-reactive protein di dalam darah dapat diperiksa dengan pemeriksaan CRP. Pemeriksaan ini telah banyak digunakan untuk mendiagnosis penyakit yang berhubungan dengan peradangan. Oleh karena itu ketiga aspek tersebut diukur dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki (62,5%) memiliki karakteristik sampel paling banyak dengan rata-rata usia 50,-54 tahun, disertai gejala batuk (91,7%), demam (77,1%), dan sesak napas (75%). Selanjutnya, penyakit penyerta yang paling umum dari kedua kelompok adalah hipertensi (47,9%). Kesimpulannya, setiap gejala demam pada kelompok perlakuan memiliki median 3 yang berarti 50% sembuh setelah mengalami gejala demam selama 3 hari.

Sedangkan kelompok kontrol memiliki median 4 yang berarti 50% sembuh setelah mengalami gejala demam selama 4 hari. Sesak napas dan batuk masing-masing memiliki median 4, yang berarti 50% pulih setelah 4 hari gejala. Oleh karena itu, peningkatan demam sesuai dengan nilai CRP, yang meningkatkan limfosit pada kelompok perlakuan.

Prof Syamsudin menyimpulkan bahwa pengaruh terapi adjuvant dengan kombinasi polyherbal tersebut dapat meningkatkan skor mMRC pasien pneumonia pada pasien Covid-19 dengan derajat sedang. Lusi menambahkan terapi tambahan dengan formula polyherbal (Onoiwa Mx) menyebabkan peningkatan skor mMRC pasien dengan pneumonia derajat sedang hingga terlihat dari penurunan skor mMRC.

Nucleus Farma pun siap mendukung dan berkontribusi dalam perannya sebagai produsen obat tradisional di dunia kesehatan serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Khususnya dalam hal ini sangat mendorong produk unggulannya dilengkapi dengan hasil penelitian dan terpublikasi ilmiah.

"Terbukti dengan dua jurnal yang sudah selesai pertama mengenai Observasi Uji Klinis Penggunaan Produk Onoiwa MX sebagai Adjuvant Terapi Pasien Covid-19 kemudian yang terbaru ini terintegrasi menjadi pendukung bahwa Onoiwa MX dapat dijadikan adjuvant pilihan yang potensial baik dalam hal terapi pengobatan pasien Covid-19," papar manajemen Nucleus Farma.

