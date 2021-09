Cegah Varian Mu, Indonesia Perketat Pintu Masuk Negara

Jumat, 10 September 2021 | 19:12 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah kembali lakukan pengawasan dan memperketat prosedur keluar-masuk Indonesia guna mencegah masuknya virus varian Mu atau B1621 asal Kolombia di bandara internasional, pelabuhan dan pintu masuk lainnya di seluruh provinsi.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), dr Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pencegahan dilakukan lewat aturan testing, kebijakan karantina, dan syarat wajib vaksinasi Covid-19 untuk orang yang baru tiba di Indonesia, baik warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

"Pemerintah tentunya berupaya mencegah masuknya varian baru dari luar Indonesia melalui pengetatan kebijakan karantina internasional, entry dan exit testing, serta persyaratan vaksin," ungkap dr Nadia dalam konferensi pers daring, Jumat (10/9/2021).

BACA JUGA Wamenkes: Varian Mu Belum Ditemukan di Indonesia

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga terus berkoordinasi dengan WHO untuk terus memberikan informasi terkait varian Mu dan varian-varian lain yang berpotensi tersebar di Indonesia.

Kemkes memastikan hingga saat ini belum mendeteksi varian Covid-19 yang terbaru, yaitu varian Mu di Indonesia. Namun pihaknya pun masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium whole genome sequencing (WGS) yang dilakukan Universitas Airlangga.

Ia menyebut akan terus mengawasi risiko masuknya virus ini ke wilayah Indonesia, karena dinilai varian ini memiliki kemampuan kebal terhadap vaksin Covid-19.

BACA JUGA Berstatus Variant of Interest, Varian Mu Lebih Menular dari Aslinya

"Kami juga melakukan pemantauan terhadap varian Mu yang saat ini tersebar di 46 negara dan kami terus melakukan koordinasi dengan petugas di pintu-pintu masuk dan menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi masuknya varian yang dikatakan memiliki kebal terhadap vaksin," ungkapnya.

Ia menyebut, pihaknya senantiasa melakukan pemantauan untuk varian-varian Corona baik yang ditetapkan sebagai Variant of Concern (VoC) oleh WHO seperti Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, serta golongan Variant of Interest (VoI) termasuk varian Kappa dan Lambda.

"Maka kami mendorong Satgas kembali mengetatkan protokol kesehatan pemeriksaan karantina sesuai dengan Surat Edaran Satgas Nomor 18/2021," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com