Wiku: Semua Virus Alami Perubahan Termasuk Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, semua virus termasuk SARS CoV-2 mengalami perubahan terus menerus.

“Fakta ini merupakan pengingat, agar virus terus bermutasi selama virus masih ada beredar di masyarakat sehingga ancaman varian baru tidak hanya berasal dari luar Indonesia, namun dapat pula terbentuk di dalam negara kita,” kata Wiku pada konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia," Jumat (10/9/2021).

Ia menyebutkan, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menyeluruh senantiasa berusaha menekankan angka kasus. Pasalnya, semakin rendah penularan yang terjadi, semakin kecil pula kemungkinan virus mengalami perubahan menjadi varian baru.

Dalam hal ini, mayoritas virus hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan terhadap karakteristik virus namun beberapa diantaranya mempengaruhi karakteristik dari virus tersebut.

Dikatakan Wiku, karakteristik dihasilkan kebanyakan yang justru merugikan virus dan membuatnya tidak mampu bertahan. Namun terdapat pula sebagai kecil perubahan yang menguntungkan bagi virus. Karakteristik yang dapat berubah ke arah yang berisiko. Dalam hal ini, kemudahan virus menyebabkan pengaruhnya terhadap gejala yang ditimbulkan atau pengaruhnya terhadap vaksin, obat-obatan, metode terapi, alat diagnostik dan intervensi pencegahan lainnya.

Wiku menyebutkan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) bekerja sama dengan mitra dan jajaran pakar otoritas nasional, lembaga maupun peneliti telah memantau perubahan virus Covid-19 sejak Januari 2020 hingga saat ini.

“Pemantuan perubahan ini dilakukan baik skala laboratorium maupun secara riil di lapangan terhadap keparahan gejala, kematian, dan risiko perawatan di rumah sakit,” ucapnya.

Adapun perubahan virus per hari ini, lanjut Wiku, terbagi menjadi 2 kategori utama, yaitu Variant of Concern (VoC) atau varian menjadi perhatian dan Variant of Interest (VoI) atau varian diamati.

