Antisipasi Varian Baru, Satgas: Pemerintah Perketat Kebijakan Mobilitas Skrining Berlapis untuk Pelaku Perjalanan

Jumat, 10 September 2021 | 22:52 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, perubahan virus Covid-19 per hari ini, Jumat (10/9/2021) terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Variant of Concern (VoC) atau varian menjadi perhatian dan Variant of Interest (VoI) atau varian diamati.

Wiku menyebutkan, sebagai respons tepat dalam menghadapi menghadapi VoC ini adalah memperketat kebijakan mobilitas dengan skrining berlapis khususnya bagi pelaku perjalanan asal negara di mana varian tersebut ditemukan.

“Perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi tertular dengan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun kita berada,” ucapnya pada konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia” Selasa (10/9/2021).

Selanjutnya, Wiku juga menjelaskan, penetapan sebuah varian ini melalui proses telaah mendalam. Sejauh ini, kata Wiku, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian yang termasuk dalam VoC atau varian yang sudah terbukti mengalami perubahan karakteristik seperti lebih menular, meningkatkan keparahan gejala, menurunkan efektivitas kekebalan tubuh, menurunkan akurasi alat diagnostik atau menurunkan efektivitas obat dan terapi.

Hingga saat ini terdapat 4 VoC yang perlu menjadi perhatian karena memiliki karakteristik yang khas.

Pertama, varian Alpha atau B.1.1.7 bersifat lebih menular dan lebih berpeluang menyebabkan keparahan gejala. Varian ini pertama kali ditemukan di Inggris, September 2020 dan ditetapkan oleh WHO sebagai VoC pada 18 Desember 2020.

Kedua, varian Beta atau B.1.351 bersifat lebih menular serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Varian ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan Mei 2020 dan ditetapkan oleh WHO sebagai VoC pada 18 Desember 2020.

Ketiga, varian Gamma atau P.1 bersifat lebih menular serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Varian ini pertama kali ditemukan di Brasil, November 2020 dan ditetapkan oleh WHO sebagai VoC pada 11 Januari 2021.

Keempat, varian Delta atau B.1.617.2 bersifat lebih menular bahkan bagi orang yang telah tervaksinasi sekalipun serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Varian ini pertama kali ditemukan di India, Oktober 2020 dan ditetapkan oleh WHO sebagai VoC pada 11 Mei 2021.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com