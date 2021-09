Wiku: 5 Varian Baru Covid-19 Statusnya Masih Diamati

Jumat, 10 September 2021 | 23:00 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, selain Variant of Concern (VoC) atau varian menjadi perhatian, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan adanya Variant of Interest (VoI) atau varian diamati. Per hari ini Jumat (10/9/2021), WHO juga melaporkan per hari ini terdapat lima jenis varian VoI yaitu Eta atau B.1.525, Iota atau B.1.526, Kappa atau B.1.617.1, Lambda atau C.37 dan Mu atau B.1.621

Wiku menjelaskan, VoI ini diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik virus dilihat dari perubahan genetiknya maupun pengaruh terhadap transmisi di komunitas termasuk memunculkan klaster kasus di beberapa negara.

“Respons yang tepat dalam menghadapi keberadaan varian VoI ini adalah terus memantau perkembangan informasi dari WHO,” kata Wiku pada konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia” Selasa (10/9/2021).

Menurut Wiku, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi sering dengan studi lanjutan terhadap varian berstatus VoI, yakni berubah status VoI menjadi VoC sebagaimana dialami varian Delta atau statusnya berubah menjadi dorman atau tidak aktif di suatu wilayah.

Untuk itu, Wiku mengimbau masyarakat untuk jangan terlalu panik, tetapi tetap waspada dengan terus meningkatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Selanjutnya, Wiku menambahkan, selain dua kategori utama yakni VoC dan VoI, WHO juga melakukan pemantauan pada varian-varian yang memiliki perubahan pada materi genetiknya dan pengaruh pada angka kasus di masyarakat belum jelas, sehingga masih diperlukan studi lebih lanjut.

“Kategori tambahan ini disebut sebagai Alerts For Further Monitoring. Salah satunya adalah varian yang berasal dari Indonesia yaitu B1462 yang ditetapkan dalam kategori tersebut pada 28 April 2021,” ucapnya.

Wiku menyebutkan ada pengaruh dari varian VoC untuk efektivitas vaksin maupun alat diagnostik. Lanjut Wiku, dalam masa kedaruratan ini dinamika seperti ini perlu ditanggapi dengan cermat yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan tanpa terlalu takut berlebihan dan melakukan pembelajaran dengan perbaikan tiada henti.

“Pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan seharusnya menjadikan atmosfer keilmuan dan perkembangan teknologi semakin pesat di kalangan peneliti dan pakar di Indonesia,” ungkapnya.

Wiku juga mengatakan, situasi ini mendorong Indonesia untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi. Bahkan melampaui standar minimal cakupan vaksinasi di komunitas.

